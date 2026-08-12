Las gestiones telemáticas con Hacienda crecen hasta un 16%

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, realizó durante el primer semestre del año 277.115 atenciones a los contribuyentes, a través de sus distintos canales de atención. Entre ellos, la gestión telemática es la gran beneficiada con un 16% más de gestiones que durante el primer semestre del pasado año.

En concreto, entre los meses de enero y junio, la ATRM llevó a cabo 140.544 atenciones presenciales en su red de 36 oficinas distribuidas por toda la Región. De ellas, 17.258 se realizaron en la oficina de Murcia, 9.360 en Cartagena y 113.926 en el resto de municipios donde la Agencia mantiene puntos de atención al público.

A estas cifras se suman 87.966 consultas telefónicas, 8.993 consultas por correo electrónico y 39.612 consultas realizadas a través del ‘chatbot’ de la ATRM, disponible las 24 horas del día los 365 días del año, lo que consolida de un modelo de atención multicanal que facilita a los ciudadanos la realización de sus gestiones por la vía que mejor se adapta a sus necesidades.

«Nuestro objetivo es ofrecer una atención de calidad a todos los contribuyentes, poniendo a su disposición diferentes canales para que puedan relacionarse con la Administración de la forma que les resulte más cómoda», destacó la titular de Hacienda, Marisa López Aragón.

Junto al alto volumen de atención presencial, la ATRM continúa registrando un incremento en el uso de los servicios electrónicos por parte de los contribuyentes. Durante el primer semestre del año, se presentaron de forma telemática cerca de 90.000 autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, las presentaciones telemáticas correspondientes al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), en aquellos hechos imponibles cuya gestión corresponde a la ATRM, se alcanzaron casi 11.500 autoliquidaciones, un 16% más que durante los primeros seis meses del pasado año.

La consejera señaló que «la digitalización de los servicios tributarios permite simplificar trámites y ahorrar desplazamientos a los ciudadanos, al tiempo que mejora la eficiencia de la Administración. Ese avance, sin embargo, es plenamente compatible con el mantenimiento de una amplia red de oficinas y con una atención personalizada para quienes la necesitan».

Casi 14 millones para el nuevo contrato

El Consejo de Gobierno aprobó recientemente el contrato para la prestación de estos servicios, por un importe de 13,95 millones de euros para el periodo 2026-2028.

El contrato contempla la gestión de contenidos informativos, el apoyo a los sistemas de calidad de la Agencia Tributaria, el mantenimiento de la plataforma de pago telefónico seguro y la puesta en marcha de una oficina móvil para acercar los servicios tributarios a los municipios y pedanías más alejados de la Región.

De esta forma, el Gobierno regional garantiza la continuidad y el refuerzo de un servicio esencial para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mejorar la atención a los contribuyentes y acercar la Administración tributaria a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.