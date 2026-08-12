750 horas de formación en IA para reforzar el turismo regional

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una competencia imprescindible en cualquier profesión actual y el sector del Turismo no se ha quedado fuera de la ecuación en la Región de Murcia.

Durante el primer semestre de este año, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Centro de Cualificación Turística (CCT), desarrolló cinco ediciones del curso ‘Inteligencia Artificial para el Sector Turístico de la Región de Murcia’, en las que se formaron 314 profesionales, entre trabajadores en activo, personas desempleadas con experiencia previa en el sector y estudiantes de titulaciones relacionadas con el turismo.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que «la inteligencia artificial está transformando la manera de planificar, gestionar y comercializar el turismo. Preparar a nuestros profesionales para aprovechar todo su potencial es una prioridad para seguir mejorando la competitividad del destino y ofrecer experiencias cada vez más personalizadas e innovadoras».

La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation EU, supuso un total de 750 horas de formación especializada, distribuidas en cinco cursos de 150 horas cada uno. Los contenidos se orientaron a facilitar la comprensión y aplicación práctica de distintas herramientas basadas en inteligencia artificial, promoviendo su incorporación en ámbitos como la planificación turística, la gestión empresarial, la atención al cliente, la comunicación, la promoción y la comercialización de productos y territorios.

La formación también permitió a los participantes conocer aplicaciones que contribuyen a optimizar procesos, mejorar la productividad, personalizar la relación con el visitante y reforzar la creatividad en el diseño de experiencias turísticas, en un contexto en el que cada vez más empresas del sector demandan perfiles capaces de integrar estas herramientas.

Esta actuación se alinea con los objetivos formativos del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad, que busca impulsar la capacitación en competencias digitales del sector y dotar al tejido turístico de las herramientas necesarias para afrontar los nuevos desafíos del mercado.