La Comunidad reduce a 6.000 las hectáreas dañadas por el granizo

Aunque según las estimaciones de COAG la zona afectada será de 15.000 a 20.000 hectáreas, según las estimaciones iniciales elaboradas por el personal técnico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, la superficie total afectada se sitúa entre las 6.500 y las 6.600 hectáreas.

El Gobierno regional ha realizado una primera valoración de sobre los daños provocados por las tormentas de granizo y fuertes rachas de viento registradas el pasado lunes en diversos puntos de la Región de Murcia.

El director general de Agricultura y Política Agraria Común, Francisco González Zapater, explicó que “nos encontramos ante una primera toma de datos sobre el terreno realizada por los técnicos para tener un mapa de situación rápido de los efectos del temporal”. En este sentido, González Zapater remarcó la necesidad de actuar con prudencia: “Son cifras preliminares que iremos precisando a medida que los peritos y los propios agricultores comprueben la evolución real de las parcelas en los próximos días, ya que no todas las zonas afectadas tienen la misma intensidad de daños”.

El cultivo que ha sufrido un mayor impacto es el almendro, del que se registran cerca de 4.000 hectáreas con posibilidad de caída de fruto

El cultivo que ha sufrido un mayor impacto es el almendro, del que se registran cerca de 4.000 hectáreas con posibilidad de caída de fruto, una circunstancia especialmente sensible al encontrarse las plantaciones en vísperas del inicio de la campaña de recolección.

Por zonas geográficas, la comarca del Río Mula concentra el mayor volumen de superficie evaluada, con unas 4.000 hectáreas afectadas

Por zonas geográficas, la comarca del Río Mula concentra el mayor volumen de superficie evaluada, con unas 4.000 hectáreas afectadas. En el paraje del Cagitán, en el término de Mula y en el límite con Calasparra, el almendro presenta daños de carácter dispar o irregular. En esta misma área, cultivos como la vid y el olivar no muestran por el momento signos apreciables de daños, si bien se mantendrá el seguimiento para comprobar su desarrollo.

El cultivo que ha sufrido un mayor impacto es el almendro, del que se registran cerca de 4.000 hectáreas con posibilidad de caída de fruto

En la comarca del Noroeste, la superficie afectada se estima entre las 2.500 y las 2.600 hectáreas. En Moratalla, la precipitación acompañada de pedrisco ha golpeado de forma heterogénea al almendro, al olivar y a las plantas aromáticas. En Caravaca de la Cruz, los daños en almendro se focalizan principalmente en los parajes de Sierra de la Puerta, Las Tres Carrasquillas y Casa Torre Mata, mientras que en Cehegín se han contabilizado afecciones en olivar y en huertos puntuales de hortalizas como tomate y pimiento.

Coto arrocero

En cuanto a la Vega Alta, el municipio de Calasparra ha registrado episodios de lluvia y granizo de pequeño tamaño combinados con fuertes rachas de viento, que han provocado el encamado de parcelas de arroz de la variedad bomba en los parajes de Las Rotas y Las Olivericas.

“El viento y el pedrisco han tumbado parte del arroz de la variedad bomba, por lo que estamos muy vigilantes ante su evolución, aunque afortunadamente no se prevén daños en las variedades más tardías”, señaló Francisco González Zapater, quien aseguró que “la Consejería continuará en estrecho contacto con las organizaciones agrarias y los municipios afectados para coordinar el seguimiento de los partes de siniestro”.

Seguro Agrario

Ante las inclemencias meteorológicas, el director general subrayó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección de las rentas de las explotaciones a través del seguro agrario, “una herramienta fundamental que desde el Gobierno regional venimos mejorando de forma intensa a lo largo de toda la legislatura para que responda a las necesidades reales del sector”.

González Zapater destacó el esfuerzo inversor de la Comunidad, que ha incrementado el presupuesto destinado a la subvención de la contratación de seguros agrarios en más de un 300 por cien desde el inicio de la legislatura, y alcanza en este año 2026 una cifra superior a los 8 millones de euros.

La línea orientada al almendro es una de las líneas en las que la ayuda económica del Gobierno regional llega hasta el 100 por cien del máximo permitido

Asimismo, resaltó que la línea orientada al almendro es una de las líneas en las que la ayuda económica del Gobierno regional llega hasta el 100 por cien del máximo permitido, lo que garantiza el máximo respaldo a los productores en líneas especialmente sensibles a la adversidad climática.

“Estamos trabajando continuamente en la adaptación y mejora de las líneas de contratación para que sean más útiles y eficaces frente a eventos como el pedrisco o la sequía. Ya lo hemos conseguido en líneas estratégicas como la fruta de hueso o la alcachofa, y en esta misma línea seguimos avanzando y negociando mejoras para las pólizas de cultivos hortalizas, cítricos y almendro, entre otros”, detalló el director general.