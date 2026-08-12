Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE AlmeríaTiempo martesColombianos MurciaConductor menor MurciaCine bajo las estrellasGafas eclipse
instagramlinkedin

La búsqueda del eclipse total moviliza a los españoles: "En Murcia no se veía al 100% y hemos venido a Utiel"

Un grupo de viajeros se ha desplazado desde Murcia hasta la localidad valenciana para presenciar el fenómeno astronómico con total nitidez

&quot;Como en Murcia no se veía el eclipse al 100 %, hemos venido a Utiel&quot;

"Como en Murcia no se veía el eclipse al 100 %, hemos venido a Utiel" / Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Abraham Pérez

Utiel

La búsqueda del 100 % de visibilidad del eclipse solar ha movilizado hoy a numerosos entusiastas. Entre ellos, un grupo de viajeros procedentes de Murcia ha decidido desplazarse hasta Utiel, punto oficial de la Generalitat Valenciana, para asegurar una vista privilegiada que no habrían podido obtener en su ciudad de origen.

Los primeros integrantes de este grupo, Javi, Edu y Pedro, llegaron a Utiel alrededor de las 12 horas de la mañana para preparar el lugar de observación. Según explicaron, la motivación principal de su viaje es que en Murcia el eclipse "no se verá en su totalidad", mientras que han leído que en Utiel "la visibilidad será completa".

Preparativos y convivencia

Equipados con sillas y equipo técnico (aunque con cierta incertidumbre sobre el funcionamiento de su dispositivo de observación), los viajeros han aprovechado las horas previas para comer y disfrutar del entorno. Se espera que el grupo crezca en las próximas horas con la llegada de más compañeros que se desplazan directamente desde sus puestos de trabajo.

Noticias relacionadas

La expectación entre los asistentes es máxima ante lo que califican como un evento "chulo" y "mágico". "A ver qué es lo que vemos. A ver cómo va a ser algo tan chulo", comentaba uno de los integrantes del grupo, reflejando el entusiasmo de quienes han viajado específicamente para "disfrutar a tope" de la experiencia.

No te pierdas todas las noticias del eclipse

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  2. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia
  3. Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
  4. Las tormentas eléctricas y el granizo provocan incidencias en el centro y el norte de la Región de Murcia
  5. Detenidos en Totana unos padres por intentar vender a su hija de 2 años a otra pareja que ya había pagado 20.000 euros por la niña
  6. La Comunidad abre la puerta a que las mascotas puedan viajar en transporte público
  7. El tranvía circular, La Manga-Mar Menor, como motor de desarrollo: Por Ángel Martínez
  8. Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido

El PP denuncia que el Gobierno central prevé dejar sin parada fija de autobús a La Manga, el aeropuerto de Corvera, Cartagena y Alcantarilla

El PP denuncia que el Gobierno central prevé dejar sin parada fija de autobús a La Manga, el aeropuerto de Corvera, Cartagena y Alcantarilla

La búsqueda del eclipse total moviliza a los españoles: "En Murcia no se veía al 100% y hemos venido a Utiel"

La búsqueda del eclipse total moviliza a los españoles: "En Murcia no se veía al 100% y hemos venido a Utiel"

La Región de Murcia invierte casi 5 millones para la instalación de placas solares en todos sus centros de salud

La Región de Murcia invierte casi 5 millones para la instalación de placas solares en todos sus centros de salud

Un grupo de aficionados a la astronomía se 'fugan' de la Región de Murcia a Palencia para ver el eclipse en su máximo esplendor

Un grupo de aficionados a la astronomía se 'fugan' de la Región de Murcia a Palencia para ver el eclipse en su máximo esplendor

Estos son los sitios preparados para ver el eclipse en la Región de Murcia

Estos son los sitios preparados para ver el eclipse en la Región de Murcia

Vox acusa a López Miras de reformar la Ley de Hacienda para evitar presentar Presupuestos: "Ha copiado las peores prácticas de Sánchez"

Vox acusa a López Miras de reformar la Ley de Hacienda para evitar presentar Presupuestos: "Ha copiado las peores prácticas de Sánchez"

La Comunidad reduce a 6.000 las hectáreas dañadas por el granizo

La Comunidad reduce a 6.000 las hectáreas dañadas por el granizo

La nueva Ley del Suelo regional da sus primeros pasos

La nueva Ley del Suelo regional da sus primeros pasos
Tracking Pixel Contents