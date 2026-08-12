En busca de la sombra óptima para los viñedos de la UPCT

Decenas de miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), tanto estudiantes, como profesores y personal, junto con sus familiares, participaron ayer en la vendimia de la uva con la que se elabora el vino blanco Tomás Ferro.

Esta actividad de convivencia, que concluyó con un almuerzo colectivo y el obsequio de una botella de la anterior añada a todos los participantes, tiene también un fin investigador: comprobar si la producción de energía fotovoltaica en los viñedos no solo es compatible sino fructífera para que el sector vitivinícola se adapte al cambio climático y a temperaturas cada año más elevadas.

Parte de las viñas que la Universidad Politécnica tiene en su Estación Agroalimentaria Tomás Ferro, ubicada en la diputación de La Palma, están sombreadas por paneles fotovoltaicos con diferentes inclinaciones. Los investigadores del proyecto Solarcap están estudiando cuál es la sombra óptima que deben proporcionar para optimizar la cantidad y calidad de la producción de vino.

Los investigadores ya demostraron con un proyecto anterior, Enovoltaics, que la producción fotovoltaica es simbiótica en viñedos, pues produce energía sin alterar ni la cantidad ni la calidad del vino, pero en aquel estudio la sombra de los paneles únicamente incidía en el tronco de la vid, no en las hojas ni en la uva. «Ahora queremos evitar que la uva se queme, que tenga excesivo azúcar o que madure demasiado temprano», explica el investigador responsable del proyecto, Javier Padilla, a través de un comunicado, recordando que este año la temporada de vendimia en Jumilla ha marcado un nuevo récord de precocidad.

El proyecto ‘Solarcap. Estructuras agrovoltaicas dinámicas para la adaptación climática en viñedos’, está financiado con 32.000 euros por la Fundación Séneca del Gobierno regional. Los paneles fotovoltaicos instalados proporcionan alrededor del 20% de la electricidad que se consume en la Estación Agroalimentaria de la UPCT.

Vino blanco de Merseguera

La UPCT produce anualmente unas seis toneladas de uva Merseguera con la que elabora unos 1.500 litros de vino que embotella y comercializa Bodegas Luzón. El caldo destaca por sus "aromas de fruta blanca y manzana verde", según resaltó el enólogo de la compañía.

La jornada de vendimia comenzó a las 7.30 de la mañana, para evitar las horas de mayor calor, y la recogida concluyó en menos de tres horas. Estudiantes, profesores y personal de administración de la universidad con sede en Cartagena compartieron posteriormente un almuerzo.

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Esta actividad estival, organizada por la profesora del departamento de Ingeniería Agronómica Arantxa Aznar ya es una tradición para la comunidad universitaria.