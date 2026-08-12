9 de cada 10 murcianos pagarían más por naranjas producidas con agricultura regenerativa

¿Pagaría un 30% más por un kilo de naranjas si estas fueran producidas mediante agricultura regenerativa? El 90% de los murcianos así lo haría, según una investigación de la Universidad de Murcia (UMU) publicada en la revista científica Agronomy Journal, que señala que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar un sobreprecio de 0,45 euros el kilo, hasta llegar a los 1,95 euros (el estudio sitúa un precio medio de 1,50 euros por kilo).

El análisis socioeconómico revela que tanto la edad como los ingresos del hogar ejercen una influencia positiva sobre la disposición total a pagar. En concreto, los efectos indican un aumento de 0,01 euros por kilo por cada año adicional de edad y de 0,10 euros por cada 1.000 euros adicionales de ingresos anuales.

La investigación, que busca analizar la percepción que los murcianos tienen sobre la agricultura regenerativa, ha sido desarrollada por el Grupo de Economía Agraria y Desarrollo Rural de UMU, que dirige el catedrático José Miguel Martínez-Paz. El trabajo se enmarca en su línea de colaboración con la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), y forma parte de la tesis doctoral en curso de Gonzalo Martínez García, con la participación del doctor Rafael Olmos Ruiz.

El estudio se centra en la producción de naranja en la cuenca del Mar Menor, donde la agricultura intensiva de regadío contaminan el ecosistema

En la misma introducción del informe explican que este tipo de agricultura «pone un énfasis particular en restaurar la salud del suelo, mejorar los procesos biológicos y reconstruir las funciones de los ecosistemas». De esta manera, desarrolla prácticas como las cubiertas vegetales, la reducción del laboreo o el aumento de la biodiversidad en las explotaciones agrícolas.

La agricultura regenerativa ha recibido una atención creciente en los últimos tiempos debido a los retos ambientales a los que se enfrentan las sociedades mediterráneas como la del levante español, como la escasez de agua y la degradación del suelo.

De hecho, este estudio se centra en la producción de naranja en la cuenca vertiente del Mar Menor, donde la agricultura intensiva de regadío contribuye a la contaminación difusa por nutrientes y a la degradación ambiental de la laguna salada. «Promover prácticas más sostenibles en esta zona es esencial para garantizar la viabilidad agrícola y, al mismo tiempo, reducir las presiones sobre el ecosistema», destacan los investigadores, que añaden que el uso de fertilizantes, los retornos de riego y los procesos de escorrentía contribuyen a la carga de nutrientes en la laguna, agravando la eutrofización y la degradación ecológica. «Estas presiones ambientales han incrementado la preocupación por la sostenibilidad de los actuales sistemas de producción y por la necesidad de enfoques de gestión alternativos», reconocen. No obstante, consideran que el éxito sostenido de la agricultura regenerativa depende de la aceptación pública. De ahí este estudio, que se ha llevado a cabo a través de una encuesta presencial estructurada a 418 hogares.

El 38% de los encuestados adquieren esta fruta a través de autoconsumo y de la compra directa al agricultor

Sus resultados muestran que, en primer lugar, los problemas ambientales que más preocupan a los encuestados tienen que ver con cuestiones como la escasez de agua, los fenómenos meteorológicos extremos y la degradación de los espacios naturales, con puntuaciones de 8,74, 8,70 y 8,20, respectivamente (sobre 10).

Asimismo, los investigadores constataron que casi la mitad (47,13%) de la muestra total desconoce lo que es la agricultura regenerativa, mientras que un 27,75% de los encuestados la conoce, pero ignora sus beneficios, y solo una cuarta parte está plenamente informada para tomar la decisión de compra.

La realización del artículo científico es muy pertinente, ya que casi toda la población de la Región de Murcia consume naranjas, que adquiere en supermercados en el 27,75% de los casos y en fruterías o comercios tradicionales en el 31,34%. Por último, el autoconsumo y la compra directa al agricultor constituyen la opción mayoritaria, con el 38,04%, según los resultados de la muestra.

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El motivo que empujaría al 75% de los encuestados a pagar más por este tipo de naranjas es la percepción de que las naranjas de agricultura regenerativa son un producto más saludable y con menos agroquímicos. Otro motivo sería su contribución al medio ambiente y al desarrollo rural sostenible.