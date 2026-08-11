La UMU lidera la recuperación del Mar Menor

Cuando se trata del Mar Menor, toda ayuda es bienvenida. En el caso de la Universidad de Murcia, se trata de una institución "comprometida" con el desarrollo de múltiples proyectos de investigación asociados a la conservación y vigilancia de la laguna salada que tienen como objetivo "comprender su funcionamiento y biodiversidad", incluyendo procesos oceanográficos, ecológicos y el monitoreo continuo de la calidad del agua, las condiciones hidrológicas y el estado trófico del ecosistema, que mide la cantidad de nutrientes y de vida vegetal, o de algas, que en él habitan, explica la Universidad, que afirma que, desde hace años, mantiene una "estrecha" colaboración con la Comunidad Autónoma y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), llevando a cabo investigaciones que pretenden "prevenir futuras crisis, intervenir si fuera necesario y recuperar el frágil ecosistema del Mar Menor", afirma la UMU.

Varios investigadores de la UMU analizan el estado del Mar Menor. / UMU

Uno de los ejemplos más destacados de esta labor es el proyecto NEREIDAS, una iniciativa de vanguardia que sitúa a la Región como referente nacional en la gestión del medio marino a través de la economía del dato. Este proyecto funciona como un centro demostrador que integra datos oceanográficos, meteorológicos y satelitales, generando un catálogo de 84 conjuntos de datos activos.

Entre sus herramientas más innovadoras destaca el gemelo digital del Mar Menor, que permite reproducir virtualmente el comportamiento de la laguna y experimentar con distintos escenarios, como episodios de lluvias intensas o variaciones en los aportes de nutrientes. Además, NEREIDAS ofrece visores de datos de la columna de agua, mapas de clorofila y sistemas de detección de contaminantes mediante robots submarinos autónomos.

Para alimentar estos sistemas, investigadores de la UMU llevan a cabo un exhaustivo seguimiento de las condiciones hidrológicas y oceanográficas por encargo de la Comunidad Autónoma. Esta labor de análisis se apoya en una red de ocho boyas científicas desarrolladas en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), las cuales registran de forma continua parámetros como la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y clorofila. Esta red de boyas y los 22 puntos de control georreferenciados permiten obtener una imagen global de la laguna.

Estos datos son "fundamentales" para proyectos compartidos dentro del Campus Mare Nostrum, permitiendo a los grupos de investigación de la UMU analizar la respuesta de la flora y fauna ante las condiciones ambientales observadas y desarrollar modelos predictivos para anticipar riesgos.

Los científicos de la Universidad recopilan información sobre la laguna. / UMU

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Christian de la Fe, ha visitado en un barco científico de la Universidad de Murcia algunos de estos puntos de medición de datos instalados en el Mar Menor para conocer de primera mano cómo funcionan. La visita la ha realizado junto al investigador Ángel Ruzafa y personal de investigación.

Otro ejemplo de todo este "esfuerzo investigador" es la captación de más de 2,68 millones de euros para impulsar siete proyectos de innovación en el ámbito agropecuario. Estas iniciativas se centran en reducir el impacto ambiental de la actividad ganadera en la cuenca vertiente.

Los proyectos abarcan desde tecnologías sostenibles para el tratamiento de purines y la recuperación circular de nutrientes, hasta el desarrollo de ganadería extensiva regenerativa y el uso de microalgas para reducir la carga contaminante