Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia

Un eclipse es un evento astronómico que podría tener lugar solo una vez en la vida. España, sin embargo, tendrá la oportunidad de presenciar tres en un periodo de 36 meses. El primero y más especial se desarrollará el próximo miércoles 12 de agosto y será visible de forma parcial desde casi todos los puntos de la Región de Murcia.

Los distintos municipios del territorio regional han preparado actividades y establecimientos desde los que se podrá disfrutar a plenitud del suceso. Concretamente, la luna empezará a tapar al sol sobre las 19.40 horas de la tarde y finalizará a las 21.27 de la noche.

El punto máximo se alcanzará entre las 20.35 y las 20.36, dependiendo del punto de observación. Cabe resaltar que el sol se encontrará a unos cinco o cuatro grados de altura, por lo que será especialmente importante contar con una vista despejada hacia el oeste. Edificios, árboles o montañas podrían impedir la correcta observación.

Yecla tiene la suerte de ser el municipio regional en el que más tapado quedará el astro rey: 99,27%. En la lista le siguen Jumilla (99%), Abanilla (98,76%), Fortuna (98,68%) y Cieza (98,62%).

Actividades en los municipios

En Lorca, el Castillo será el punto clave para disfrutar de este fenómeno con divulgación científica, patrimonio y por último, pero no menos importante, gastronomía. Desde las 18.30 de la tarde se impartirá una charla, por parte de especialistas del Observatorio Astronómico de La Murta. Más tarde, tras observar el eclipse desde la Torre Alfonsina, la Torre del Espolón o la azotea de Las Caballerizas, tendrá lugar un cóctel degustación y una sesión musical. Este evento requiere reserva previa y tendrá un precio de entre 29 y 49 euros -varía en función de la atalaya desde la que se observe)

En Murcia, el Palacio de Ibn Mardanis acogerá la observación del eclipse después de una visita al enclave histórico. La actividad será gratuita, incluirá gafas homologadas y contará con aforo limitado. El Castillejo de Monteagudo es otro de los enclaves previstos para la observación del fenómeno.

En Cartagena, la Fundación Sierra Minera ha organizado en la Mina Las Matildes una visita guiada al centro de interpretación del recinto, seguida de la observación del eclipse solar y de la lluvia de estrellas. La actividad comenzará a las 19.30 horas y tendrá una duración de cuatro horas. Es necesaria reserva previa y el precio de la entrada es de ocho euros para adultos y seis euros para niños, con gafas homologadas incluidas.

En Alhama de Murcia, el Anillo Exterior de Condado de Alhama abrirá al público a partir de las 18.00 horas para facilitar la observación del eclipse. Protección Civil repartirá gratuitamente gafas de protección homologadas por orden de llegada y se desarrollarán además actividades divulgativas.

En Caravaca de la Cruz, en colaboración con la empresa de astroturismo Astroversia, se recomienda el Cristo de Archivel como punto de observación a partir de las 18.00 horas por sus condiciones geográficas. Además, están previstas una ruta en bicicleta bajo el eclipse y una actividad en la Finca Las Oicas, ambas con reserva previa.

En Jumilla, las mejores zonas para verlo son en el Castillo de Jumilla, la Sierra del Carche o Santa Ana del Monte. Mientras que, en Yecla, el Ayuntamiento ha informado de que no hace falta subir a zonas altas ni desplazarse a un punto concreto, sino que será visible en más del 80% del término municipal.

En Santomera, el eclipse se podrá seguir desde la piscina municipal a partir de las 19.40 horas. Con la entrada regalan unas gafas de protección homologadas (hasta agotar existencias).

En San Javier, se ha organizado una salida en piragua por el Mar Menor para observar el eclipse. El punto de reunión será el Club Escuela de Piragüismo Mar Menor a las 19.00 horas. Es imprescindible acudir con gafas homologadas y las plazas son limitadas. El alquiler de la piragua tiene un precio de seis euros.

En Puerto Lumbreras, el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara ofrecerá una observación guiada con expertos astrónomos entre las 19.00 y las 20.30 horas. La actividad tiene un precio de dos euros, incluye gafas para la observación y cuenta con aforo limitado. Las reservas pueden realizarse a través de la Oficina de Turismo de la localidad.

Eclipse total vs. parcial

Cabe resaltar que desde la Región de Murcia no se verá un eclipse total y aunque el porcentaje del 99 o 98 por ciento pueda dar lugar al pensamiento de que "no hay mucha diferencia", la distancia entre este fenómeno entre su forma completa y parcial es muy significativa.

En el total, por ejemplo, puede verse el 'anillo de diamante' -una especie de corona con rayos blancos que se encuentra alrededor del astro rey y que solo es visible ante la presencia de un fenómeno astronómico de este tipo-. Esto en el parcial no se puede ver.

Durante el momento en el que la luna tapa por completo al sol, las gafas protectoras se pueden retirar durante unos instantes. Pero en el caso del parcial, se deben mantener puestas durante todo el tiempo.

Por lo tanto, si la idea es verlo en su máximo esplendor, lo recomendable es consultar el mapa y trasladarse hasta una de las comunidades en las que será del 100%. Puedes consultar en el siguiente mapa del Gobierno de España el porcentaje que tendrá cada territorio.

Mapa de los porcentajes de totalidad del eclipse para toda España. / Gobierno de España

Seguridad

Las autoridades insisten en la importancia de extremar las medidas de precaución. En primer lugar, comprobar que las gafas utilizadas están homologadas (ISO 12312-2 2015). No se debe mirar a través de telescopios, aunque se tengan las gafas puestas. No utilizar gafas con daños o arañazos.

Recuerdan que ni las gafas de sol, ni radiografías, ni cristales ahumados, los CD o cualquier otra ocurrencia no homologada ofrecerán la protección suficiente. Otra de las preocupaciones que tienen los servicios de seguridad es la de las aglomeraciones, por esto han pedido evitar los traslados innecesarios durante el próximo miércoles.

La protección del medioambiente es también una prioridad. Como las personas se agruparán en puntos concretos, han aconsejado a la ciudadanía no abandonar residuos y utilizar los contenedores de basura habilitados.

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Será un día con importante riesgo de incendio y con temperaturas bastante elevadas en el territorio regional. Por tanto, es imprescindible la prudencia a la hora de encender fuegos o realizar actividades de riesgo, en este sentido, en entornos naturales.