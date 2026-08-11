Nuevos episodios tormentosos este martes y miércoles en la Región: la Aemet activa la alerta amarilla

Tras la movida tarde del lunes, en el que las tormentas descargaron con fuerza en gran parte de la Región con granizo y gran aparato eléctrico -especialmente en el Noroeste y el Altiplano-, se esperan días similares en la parte occidental de nuestra Comunidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla durante la jornada del martes en la comarca del Noroeste por tormentas que podrían volver a ir acompañadas de granizo y vientos fuertes. El aviso estará vigente entre las 14.00 y las 19:59 horas.

Mapa de avisos del 11/08/2026 / Aemet

De cara al miércoles, al aviso por tormentas se le sumará también el de lluvias, que podrían alcanzar los 20 mm en solo una hora. También en la comarca del Noroeste. Esta situación, según indican los primeros pronósticos, podría alargarse durante el resto de la semana.

En el resto de la Región, no son descartables tormentas aisladas y puntuales aunque con probabilidad más reducida.

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Temperaturas altas y estables

Sin mucha variación con respecto a las temperaturas. Durante el martes, las máximas oscilarán entre los 34 grados de Cartagena y los 37 de Murcia, Yecla y Caravaca de la Cruz. No es descartable que se active el aviso amarillo el miércoles en la Vega del Segura, donde un leve aumento del termómetro volvería a acercarnos a los 40 grados.