La nubosidad y las tormentas 'eclipsan' el espectáculo: alerta amarilla por precipitaciones para este miércoles en el Noroeste y Lorca

El eclipse solar podría verse enturbiado por las tormentas que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el este miércoles 12 de agosto. Para la comarca del Noroeste, el referente meteorológico en España cuelga un aviso amarillo por precipitaciones que podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

La Aemet añade que la precipitación acumulada en este territorio podría alcanzar los 20 litros por metro cuadrado. Sitúan la probabilidad de que esto tenga lugar entre el 40 y el 70 por ciento.

En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, la lluvia podría acumularse hasta en 15 litros por metro cuadrado en una hora. Al igual que el noroeste, el 'agua' podría venir con fuertes rachas de viento y granizo. La probabilidad se encuentra, de igual forma, entre el 40 y el 70 por ciento. En ambos casos, las horas de más riesgo se encuentran entre las dos de la tarde y las ocho de la noche.

La Aemet también colocó un aviso amarillo a la Vega del Segura, pero no por precipitaciones, sino por calor. No obstante, en el pronóstico especial para el eclipse sitúan al interior de la Región de Murcia como una de las zonas de riesgo en la que algunos intervalos de nubosidad podrían interferir en la correcta visualización del fenómeno.

Un grupo de aves vuela durante un eclipse solar / Shutterstock

Pronóstico para el eclipse

Pese a estas alertas, la Aemet prevé una tarde con cielos poco nubosos o despejados para la mayor parte de la Región de Murcia. La nubosidad de evolución se sitúa como la mayor amenaza para este evento histórico.

Por fortuna, recuerdan que la presencia de nubes altas no impedirá la observación del fenómeno porque la luna tapará al sol entre las 19.30 y las 21.27 horas. Es decir, las nubes tendrán que situarse al oeste para dificultar la observación.

Temperaturas

El calor será sofocante en la Vega del Segura, especialmente en la capital regional donde los termómetros alcanzarán los 38 grados durante las horas más críticas del día. Las mínimas, en cambio, serán de 24 grados durante la noche

En el resto del territorio las temperaturas permanecerán sin demasiadas variaciones. Este miércoles, las máximas oscilarán entre los 34 grados de Cartagena y 37 en Yecla y Caravaca de la Cruz. Lorca, por su lado, registrará 36 grados.

Riesgo de incendios

Es destacable el moderado riesgo de incendios en una jornada en la que muchas personas visitaran zonas rurales del territorio regional. Por esta razón los servicios de seguridad y emergencias piden prudencia a los ciudadanos.

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En los días posteriores el peligro continuará siendo elevado, agregó el servicio meteorológico.