Medio Ambiente
Se intensifica el cuidado de cauces de la Demarcación del Segura
Las intervenciones eliminan vegetación invasora para prevenir posibles inundaciones
Las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) están destinadas al desbroce de vegetación invasora, especialmente Arundo donax.
Los trabajos se desarrollan en aquellos tramos que los técnicos de la Confederación han priorizado para recuperar su capacidad hidráulica y facilitar el paso del agua ante episodios de lluvias intensas o avenidas, en previsión de las posibles precipitaciones del otoño.
Las intervenciones se ejecutan respetando la vegetación autóctona y contemplan actuaciones en tramos urbanos.
Entre los proyectos realizados hasta el momento se encuentran las desarrolladas en el río Segura a su paso por Benijófar y Almoradí, así como en el meandro de Guardamar, en Alicante.
En la provincia de Murcia se ha actuado en el meandro de las Norias del río Segura, situado en los límites provinciales entre Murcia y Alicante.
Próximas intervenciones
En la provincia de Murcia, los trabajos previstos incluyen la rambla de Huete y la rambla del Saladar, en Ceutí, además del tramo no urbano de la rambla del Garruchal situado aguas arriba del cementerio de Beniaján. También se esperan actuaciones en las vecinas provincias de Alicante, Albacete y Jaén.
La CHS insiste: "Esta campaña permitirá continuar las labores de mantenimiento en los tramos del Dominio Público Hidráulico priorizados por los técnicos de la Confederación en la Demarcación Hidrográfica del Segura".
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