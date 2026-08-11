Gestión hídrica
Este es el estado de los embalses de la Región de Murcia esta semana
Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 9 hectómetros cúbicos en la última semana
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 621 hectómetros cúbicos, nueve menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Los embalses del Segura disponen de 308 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 271 más que la media que suelen almacenar en esta época (350 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 54,5% de su capacidad total.
Datos nacionales
En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 68% y almacena 38.103 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total, ha perdido 15,1 puntos y 8.489 hm3 desde el boletín del 2 de julio. En comparación, el año pasado estaba 4,2 puntos por debajo (63,8%) y almacenaba un total de 35.789 hm2.
Además, durante la última década por estas fechas se ha encontrado 15,1 puntos por debajo (52,2%) con 29.276 hm3. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Teruel con 20,8 litros por metro cuadrado (l/m2).
En este marco, la vertiente atlántica está al 69,9% con 29.653 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 61,9 con 8.450 hm3. En total, hay tres cuencas por encima del 80%: las Cuencas internas de Cataluña (81,1%); las Cuencas internas del País Vasco (81%) y Guadalete-Barbate (80,1%). Además, otras cuatro superan el 70%: el Guadiana (75,7%); el Guadalquivir (75,7%); Tinto, Odiel y Piedras (75,1%) y el Cantábrico Occidental (70,8%).
A su vez, hay siete por arriba del 60%: el Cantábrico Oriental (69,9%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (69,7%); el Miño-Sil (69,4%); el Duero (65,7%); el Tajo (62,6%); el Ebro (61,9%) y Galicia Costa (61,8%). El resto están por encima del 50%: el Júcar se encuentra al 57,3% y el Segura, al 54,5%.
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