Los colombianos residentes en la Región viven el terremoto "con mucho dolor en el corazón"

«Mi primo se encontraba en una de las zonas más afectadas. Salió del hotel momentos antes de que se derrumbase», afirma Angie, nacida en Colombia, que lleva cuatro años residiendo en la Región de Murcia. En el momento del temblor, su primo se hallaba en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Se trata de uno de los lugares más afectados por el sismo que tuvo lugar el pasado lunes en Colombia. También recuerda con agradecimiento cómo una amiga abandonó la planta once de un edificio segundos antes de que colapsase.

Angie agradece a Dios el hecho de que su familia se encuentre bien, pero lamenta que la mayoría de su círculo de amigos en el país "haya perdido sus casas" y reconoce que ha sido "muy difícil" poder contactar con ellos porque "hay poco abastecimiento tanto de energía como de internet". La red está "colapsada", así como el suministro de gas, explica a esta Redacción.

Angie pone de manifiesto que Pereira, el municipio al que pertenece, es una de las zonas más afectadas del país: "Pereira es una zona sísmica, tiene una falla geológica que nos afecta muchísimo". A pesar de todo, expresa su gratitud hacia el hecho de que la mayoría de daños hayan sido materiales.

188 desaparecidos

Por el momento, hay 188 personas desaparecidas. Angie explica con inquietud cómo no consiguen comunicarse con la tía de una amiga: "Desde ayer no sabemos absolutamente nada de ella ni de su esposo". También lamenta la situación de la familiar de otra amiga, que se dirigió al centro de la ciudad justo cuando ocurrió el terremoto, "uno de los sitios más perjudicados". Aún no han podido dar con ella, sostiene. Asimismo, está tratando de encontrar por redes sociales a una amiga "personal" que lleva desaparecida desde las siete de la mañana de este lunes, cuando se produjo el temblor.

Angie valora el apoyo internacional, "tanto de España como del resto de países que se han sumado a la ayuda", y confía en que llegue pronto.

En estos momentos, el municipio de Pereira se encuentra en una situación de "incertidumbre". Angie establece que "la ciudad está militarizada", con toques de queda que comienzan a las cuatro de la tarde. "Muchos establecimientos médicos están colapsados y hay enfermos en la calle porque no hay dónde atenderlos", expone. Lo mismo ocurre con los recién nacidos: "Ver cómo atienden a los bebés en la calle, a unas criaturas que apenas nacieron, que no tienen conocimiento de nada, te parte el corazón. Más cuando sabes que hay muchas familias que están buscando a sus pequeños", lamenta.

Angie reconoce haberlo pasado mal viendo las noticias desde la Región: "He llorado muchísimo con las imágenes de la ciudad en la que crecí, con los fallecidos, con mis amigos que no encuentran a sus familiares...". Sin embargo, añade que "Colombia es un país de Dios" y que sabe que saldrá adelante.

Desde Ascorm (la Asociación de Colombianos en Murcia), su presidenta, Daniela Rodríguez, aclara que el Consulado ha abierto un canal para facilitar la comunicación entre los colombianos residentes en la Región y sus familiares y amigos en el país latinoamericano, en caso de que no se pueda establecer contacto. "En la asociación estamos recopilando información sobre dónde llamar y pedir ayuda en los diferentes lugares en los que ha ocurrido el sismo", explica Rodríguez. Ascorm también cuenta con dos psicólogos que están brindando apoyo en estos momentos.