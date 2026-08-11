El PSOE ampliará la denuncia a la Fiscalía por la falta de trajes EPI en el Consorcio

El Partido Socialista de la Región de Murcia ampliará la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por la presunta "la falta de medios humanos y materiales que sufre el CEIS" después de la información publicada este martes en La Opinión que desvela que la insuficiencia de trajes EPI en el Consorcio de Bomberos provocó que uno de los efectivos que acudió al incendio de un camión cisterna en la gasolinera de Las Cuevas de Reyllo, en Fuente Álamo, no pudiera participar en las labores de extinción.

Esto es lo que denuncia un delegado de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en un informe. Hace un mes ya se puso de manifiesto ante este organismo la "falta de procedimiento eficaz de limpieza y desinfección de EPIs de categoría III, falta de trajes de sustitución, ausencia de trazabilidad e inoperatividad de efectivos por no disponer de EPI estructural apto".

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, denuncia a través de sus redes sociales que "López Miras está poniendo en riesgo la seguridad de todos".

Además, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Fernando Moreno calificó este martes de "gravísima e intolerable" la situación que atraviesa el CEIS y reclamó al Gobierno de López Miras una convocatoria extraordinaria y urgente para crear una bolsa de trabajo con los 30 aspirantes a bombero que, tras haber superado todas las pruebas, se han quedado sin plaza en la última oposición. También que se dote a los profesionales "de todos los medios que necesitan, garantizando que ningún bombero vuelva a quedar fuera de una intervención por carecer de un EPI operativo", exigió el diputado.

"No tiene ningún sentido que tengamos treinta personas que han demostrado su capacidad para ser bomberos y que podrían reforzar el servicio mientras los profesionales denuncian falta de medios humanos. El Gobierno regional tiene que utilizar todos los recursos disponibles para reforzar las plantillas", manifestó este martes, subrayando que, "mientras el Gobierno de López Miras presume de preacuerdos, los ciudadanos de la Región siguen estando en peligro".

400 nuevas unidades

El diputado regional del Partido Popular Alfonso Fernando Cerón denunció que "el PSOE se agarra a un clavo ardiendo con tal de hacer propaganda y difundir bulos a costa de la seguridad de los ciudadanos", asegurando que "el Consorcio dispone de trajes de sustitución para reponer los equipos cuando surge la necesidad".

Fernando Cerón, diputado del PPRM. / PPRM

Como señaló el día anterior la Consejería de Emergencias a La Opinión, el diputado explicó que "en estos momentos se está elaborando el pliego de condiciones para licitar la adquisición de 400 unidades más de trajes EPI, con una inversión de un millón de euros". "Estos datos demuestran que existe una planificación para garantizar que nuestros profesionales dispongan de los equipos necesarios y en las mejores condiciones para desarrollar su trabajo con todas las garantías", subrayó.

Asimismo, señaló que, respecto al caso concreto que ha motivado las críticas del PSOE, el diputado popular dijo que "se va a investigar qué ha sucedido y bajo qué criterio ese traje concreto no se encontraba en condiciones de uso".

No se puede hacer es convertir cualquier incidencia puntual en una acusación general contra el servicio Fernando Cerón — Diputado PPRM

Cerón afirmó que "todas las comunicaciones de este tipo se trasladan a las secciones técnicas correspondientes para su estudio y, cuando procede, se lleva a cabo la sustitución del traje". "Lo que no se puede hacer es convertir cualquier incidencia puntual en una acusación general contra un servicio que trabaja todos los días para proteger a los ciudadanos", agregó.

En este sentido, incidió en que "hasta el momento, el Consorcio no ha recibido ninguna notificación oficial acerca de la supuesta denuncia que pudiera haber presentado un trabajador ante la Inspección de Trabajo", por lo que reclamó a los socialistas "responsabilidad y rigor antes de lanzar acusaciones que generan una alarma absolutamente innecesaria".