Los bomberos del CEIS llevan a la Inspección la falta de trajes EPI

4 de agosto. Arde un camión cisterna de gasóleo en la gasolinera de Las Cuevas de Reyllo, en Fuente Álamo. El peligro es considerable, puesto que hay un depósito subterráneo de combustible, existen líneas de tensión en los alrededores, el fuego se ha propagado a los matorrales próximos y una nave colindante alberga otros vehículos cisterna. La primera dotación de bomberos que llega, compuesta por un cabo y tres bomberos, inicia las labores de extinción; sin embargo, uno de los efectivos no puede participar al carecer de un EPI estructural apto, no caducado y en condiciones reglamentarias de uso. El mando de la dotación se vio obligado a mantenerlo fuera de la zona caliente, asignándole labores de abastecimiento y provocando una merma de la capacidad operativa.

Esto es lo que denuncia un delegado de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en un informe al que ha tenido acceso La Opinión.

Realmente, se trata de una ampliación de denuncia, ya que hace un mes se puso de manifiesto ante este organismo la «falta de procedimiento eficaz de limpieza y desinfección de EPIs de categoría III, falta de trajes de sustitución, ausencia de trazabilidad e inoperatividad de efectivos por no disponer de EPI estructural apto».

Los sargentos del Consorcio culpan a Carmelo Cabañero de realizar una "gestión deplorable"

De hecho, el trabajador había comunicado al CEIS que el día 18 de junio, durante una intervención, el EPI estructural que tenía asignado sufrió daños que impedían su utilización como equipo de protección operativo. Sin embargo, desde esa fecha no se le había entregado ningún EPI de sustitución y los equipos de sustitución existentes en el parque estaban caducados y no podían considerarse operativos.

Varios sargentos jefe de parques del CEIS se han puesto en contacto con este periódico para informar de que están pensando llevar este asunto a la Fiscalía, subrayando que detrás de esta falta de EPIs hay una «gestión deplorable» de la que culpan al gerente del Consorcio, Carmelo Cabañero, que ha creado un «sistema basado en las horas extraordinarias» que ha llevado a los bomberos a trabajar bajo un «malestar generalizado».

400 nuevas unidades

Desde la Consejería de Emergencias informaron ayer a esta redacción de que «en estos momentos está en elaboración el pliego de condiciones para licitar la compra de 400 unidades, con un importe de un millón de euros».

No obstante, indican que, «en este caso concreto, se investigará qué ha sucedido y bajo qué criterio no se encontraba en condiciones de uso ese traje».

Asimismo, indican que todas las comunicaciones de este tipo se trasladan a las Secciones Técnicas correspondientes para su estudio y sustitución del traje si procede; sin embargo, "hasta el momento, el Consorcio no ha recibido ninguna notificación oficial acerca de la denuncia que pudiera haber presentado un trabajador ante la Inspección de Trabajo".

Llueve sobre mojado

Este encontronazo entre bomberos y Consorcio se produce después de que el mes pasado se conociera uun informe interno suscrito por seis de los diez mandos del CEIS que dibuja un escenario de grave deterioro del servicio. El documento advierte de una sucesión de carencias materiales, organizativas y de personal que, según sus autores, están lastrando la capacidad de respuesta ante las emergencias y elevando los riesgos para los bomberos y la población. Los firmantes sostienen que los problemas no responden a incidencias aisladas, sino a una situación enquistada desde hace tiempo.

Las deficiencias afectan prácticamente a todas las áreas del servicio. Los responsables denuncian una plantilla insuficiente para afrontar determinadas intervenciones con garantías, un parque móvil envejecido sin una planificación conocida para su renovación y la falta de equipamiento imprescindible para operaciones de rescate.