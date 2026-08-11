10 millones de euros en ayudas a los centros tecnológicos murcianos

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), respalda una línea de ayudas con la que los centros tecnológicos de la Región investigan cómo producir, almacenar y descarbonizar la energía que necesitan las empresas. La nueva convocatoria, dotada con 10 millones de euros cofinanciados con fondos europeos para el periodo 2027-2028, se abrirá antes de que finalice el año.

El programa de ayudas a los centros tecnológicos se articula en tres líneas: proyectos de I+D, vigilancia tecnológica y adquisición de equipamiento científico.

Desde 2020 ha movilizado más de 33,5 millones de euros en ayuda concedida para el conjunto de la actividad de los centros, de los cuales más de una decena corresponden específicamente a la generación, el almacenamiento y la descarbonización de la energía, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El objetivo es que una empresa pueda generar parte de su energía, almacenarla y reducir su factura y sus emisiones sin necesidad de acometer por su cuenta inversiones que muchas veces no puede permitirse. Los centros investigan esas soluciones y las devuelven listas para aplicarse. Buena parte del trabajo se concentra en el aprovechamiento del sol.

El Centro Tecnológico del Metal (CTMETAL) ha desarrollado con el proyecto MATFOTOVOL nuevos recubrimientos que protegen las estructuras de las instalaciones fotovoltaicas y prolongan su rendimiento y su vida útil frente a la humedad y la salinidad.

En paralelo, el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (CETENMA) ha creado con PVBRAIN una plataforma de bajo coste para gestionar y vigilar en tiempo real las instalaciones de autoconsumo, un paso hacia la digitalización de los pequeños sistemas eléctricos.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha resaltado que el hecho de que una empresa produzca su propia energía y dependa menos del precio del mercado "es una de las mayores ventajas competitivas que puede tener hoy. Nuestro papel es que esa tecnología, que hasta hace poco estaba solo al alcance de las grandes compañías, llegue también al pequeño empresario de la Región".

Por su parte, el CETENMA ha investigado en el ámbito de la descarbonización con el proyecto RUBIC nuevas rutas biológicas para producir biometano a pequeña y mediana escala, con calidad suficiente para inyectarse en la red de gas natural, y ha explorado con CLOEH2 la obtención de hidrógeno a partir de procesos de fermentación.

"Son líneas que sitúan a la Región en la carrera por los combustibles limpios que sustituirán progresivamente a los fósiles" ha señalado Marín.

Baterías que almacenan calor y frío

El trabajo conjunto de CETENMA y el CTMETAL se centrado en la idea de que la energía, además de generarse, hay que saber guardarla. En esa línea trabajan proyectos como CAPSUL y METALPHASE, que desarrollan un tipo de batería distinta a las convencionales.

En concreto, en lugar de almacenar electricidad, almacena calor y frío mediante materiales de cambio de fase, capaces de absorber y liberar energía térmica según se necesite.

La aplicación es directa para la calefacción y la refrigeración de edificios e industrias, y es un buen ejemplo de dos centros de sectores distintos sumando lo que cada uno sabe hacer.