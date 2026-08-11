El fin de las obras del AVE entre Murcia y Almería, a finales de año

La visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante este martes a la ciudad de Almería, ha servido para confirmar el anuncio de que las obras de la línea de alta velocidad (AVE) entre Murcia y Almería encaran su recta final con la previsión de que los trabajos de la estación intermodal y la integración ferroviaria concluyan en el cuarto trimestre de este año.

Durante una visita a las obras, Puente ha destacado que éste es el paso previo al inicio de las autorizaciones por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para un proyecto ya no pertenece "al futuro, ni al pasado", sino que avanza con inversiones ejecutadas superiores a los 2.700 millones de euros sobre un presupuesto global que excede los 3.600 millones.

Ha precisado que todos los tramos de plataforma están finalizados o en ejecución y que se ha entrado en una fase decisiva de electrificación y montaje de vía.

En concreto, ha detallado que progresa el tendido de catenaria entre Murcia y Lorca, se ha adjudicado la electrificación hasta Almería y ya están contratados el sistema europeo de señalización ERTMS y las telecomunicaciones.

"Ya no estamos construyendo plataforma, sino que estamos equipando la línea completa para que pueda entrar en servicio lo antes posible", ha subrayado.

A escala local, la actuación supone una movilización de 235 millones de euros, de los cuales unos 155 corresponden a Adif y Adif Alta Velocidad. El nuevo acceso a la capital almeriense se articula mediante un túnel de 1,9 kilómetros entre El Puche y la Avenida del Mediterráneo.

La futura estación intermodal, diseñada para unificar ferrocarril y autobús de forma armónica, contará con un edificio ferroviario de 2.775 metros cuadrados provisto de seis vías (tres de ancho estándar, una mixto y dos ibérico) y conectará con una terminal de autobuses de 2.250 metros cuadrados y 26 dársenas.

Puente ha remarcado que la transformación ya se percibe en el exterior, donde se ha restituido el tráfico sobre la losa de integración en la carretera de Níjar, la autovía del aeropuerto y la Avenida del Mediterráneo, a la espera de una nueva pasarela peatonal.

Además, ha lanzado como compromiso a corto plazo que el Ejecutivo espera recuperar la circulación de trenes convencionales entre la nueva estación de Almería y Granada antes del próximo verano.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto en valor el avance de una infraestructura que, a su juicio, supone "la mayor transformación urbana que va a tener esta ciudad en décadas".

En su quinta visita a estos trabajos, Bolaños ha garantizado que las obras "no van a durar otros cinco años, van a acabar antes" y ha celebrado un soterramiento que cambiará por completo la fisonomía urbana.

Asimismo, Bolaños ha ensalzado el clima de entendimiento entre el Ejecutivo central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento almeriense y ha remarcado que esta colaboración a tres bandas otorga "certidumbre" y "confianza" a la ciudadanía.

Ha expresado la absoluta solidaridad del Gobierno de España con el pueblo de Colombia tras el devastador terremoto que ha provocado víctimas mortales y cuantiosos daños en las últimas horas.

Por su parte, el consejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha recordado que el Ejecutivo autonómico aporta 48 millones de euros a la actuación, asumiendo el 20 por ciento de las fases de integración y la construcción de la estación de autobuses, cuya finalización prevén para el segundo semestre de 2026.

Muñoz-Atanet ha reclamado al Ministerio que ponga "todos los medios" para acelerar los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo hacia Algeciras y ha advertido sobre el "avance lento" en la conexión ferroviaria entre Granada y Almería.