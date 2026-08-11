Aumentan un 7% los despidos colectivos hasta mayo de 2026

La Región de Murcia registró 562 trabajadores afectados por despidos colectivos entre enero y mayo de este año, 37 más que en el mismo periodo de 2025, según los últimos datos de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo.

La cifra murciana se enmarca en una tendencia al alza en todo el país: los trabajadores afectados por despidos colectivos aumentaron un 15,6% en España en los cinco primeros meses del año, hasta 16.931 personas, siete de cada diez de ellas en el sector servicios.

Por sectores, el grueso de los despidos a nivel nacional se concentra en telecomunicaciones, programación informática y consultoría, seguido del comercio, el transporte y las actividades auxiliares. En total, el sector servicios acumula 12.205 despidos hasta mayo en toda España, 1.698 más que un año antes, un incremento del 16,2%.

Cataluña encabeza el ranking autonómico con 4.461 trabajadores despedidos, seguida de Madrid (4.091) y la Comunidad Valenciana (1.993). Murcia se sitúa por detrás de estas comunidades, aunque su incremento interanual —un 7% más de afectados— sigue la misma dirección que la media nacional. Otras regiones registran subidas más pronunciadas en términos relativos, como Aragón, que casi duplica su cifra del año pasado hasta 840 despedidos, o Baleares, con 592 trabajadores afectados, 299 más que en 2025.

A nivel estatal, febrero, marzo y abril concentraron el grueso del aumento, con marzo como mes más duro: 5.303 empleados despedidos, un 60,9% más que en marzo de 2025. Entre los procesos de mayor calado destacan el ERE de Telefónica (5.500 salidas hasta 2028), el de Ericsson (164 despidos) y el de Iberia, que ya ha cubierto el 85% de las 996 salidas previstas.

En la mayoría de los casos, las empresas alegan causas económicas —pérdidas o caída de ingresos— por delante de motivos de producción u organizativos.