Aumenta el número de docentes de religión islámica para el próximo curso en la Región de Murcia

Los centros educativos de la Región de Murcia continúan ampliando el plan de estudios de asignaturas religiosas. El año pasado hubo 47 profesores de Enseñanza Religiosa Islámica en los centros públicos y concertados de la Región, este año esa cifra subirá hasta alrededor de los 60. Este número es una estimación de momento, pues tal y como cuenta Ihab Fahmy, vocal de educación de la Comisión Islámica de España (CIE), depende de si los profesores que se han postulado aceptan las plazas y las horas ofrecidas.

Cuatro años después de la inclusión de esta asignatura a la lista de materias escolares, sigue aumentando el número de plazas ofertadas a los docentes para impartirla. Así lo confirma el vocal de la CIE, que asegura que la enseñanza de dicha religión en centros educativos es algo que no solo demandan desde la comisión, sino que "son los padres de los alumnos los que reclamaban este derecho". Fahmy afirma que hay alrededor de 30.000 alumnos musulmanes en edad escolar en la Región de Murcia que podrían querer cursar esta asignatura: "Es un proyecto que aún estamos iniciando con la administración, para que los alumnos musulmanes tengan igualdad, de la misma forma que otra religión se puede solicitar, que puedan recibir la clase de su religión".

Faltan docentes

Otro aspecto por el que están apostando desde la Comisión Islámica es animar a los jóvenes que hayan estudiado Educación Primaria o Secundaria, "a que tengan esta vocación de querer enseñar la religión". A medida que aumenta el número de plazas para esta asignatura, se necesitan más docentes que quieran impartirla: "La mayoría quieren asignaturas de ciencia o de letras, pero no de religión", confirma Fahmy.

En general, las asignaturas de ámbito religioso no suelen ser las mejores valoradas por la sociedad y por los propios docentes, según la opinión del vocal de la Comisión Islámica, "el profesor de religión parece como algo no muy querido en los centros".

A esto se le añade que, para poder ejercer como docente de religión islámica, se debe contar con una declaración de idoneidad otrogada por la CIE, que deja constancia de la preparación de un profesor para enfrentarse a la enseñanza del Islam en los centros educativos.

Asignatura avalada por la justicia

Las clases de Enseñanza Religiosa Islámica se empezaron a impartir en 2022 en la Región tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que avaló que todos los alumnos en edad escolar tienen reconocido el derecho a la enseñanza religiosa islámica en centros públicos y concertados en España. El fallo llegó después de la denuncia de una madre de Cartagena que quiso que sus hijos estudiaran su propia religión en su centro público, al igual que ya contaban con esa posibilidad las familias católicas.

Esta mujer no vio más opción que acudir a la justicia, pues ya había conseguido recoger firmas que presentó a la Consejería de Educación, en ese momento dirigida por la política de Vox María Isabel Campuzano. No solo no recibió respuesta, sino que dio la casualidad de que el próximo curso se comenzó a ofertar en el colegio de sus hijos una nueva asignatura: Enseñanza Religiosa Evangélica. Fue por esto que la madre de Cartagena decidió llevar su lucha a la justicia, que le dio la razón y consiguió que se implementara la asignatura en algunos centros de la Región, a los que ahora se siguen sumando nuevos docentes cada año.