Vox reclama la puesta en marcha “inmediata” de un helicóptero sanitario permanente para la Región

Vox ha presentado una iniciativa en la Asamblea para exigir al Gobierno regional la puesta en marcha “inmediata” de un servicio de helicóptero sanitario permanente que garantice una respuesta rápida y eficaz ante emergencias médicas graves.

El portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado que la Región de Murcia es actualmente la única comunidad autónoma de España que no dispone de un helicóptero sanitario con carácter permanente, una carencia que “pone en riesgo la atención de los pacientes en situaciones críticas”.

“El tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria es crucial”, ha afirmado Martínez Alpañez, quien ha señalado que accidentes de tráfico, amputaciones, infartos, grandes quemados o traslados urgentes a unidades especializadas requieren una intervención inmediata que, en muchos casos, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En este sentido, ha advertido de que “todos los habitantes de la Región de Murcia no pueden ser atendidos como merecen porque no disponen de los medios necesarios”, y ha subrayado que un helicóptero sanitario permitiría tanto la asistencia urgente como el traslado de pacientes a hospitales de referencia cuando sea necesaria una intervención especializada.

Finalmente, ha criticado además la falta de voluntad política del Ejecutivo regional para implantar este servicio y ha destacado que su coste “no llega ni a la mitad de lo que el Gobierno regional destina a publicidad institucional”.