El PP exige a Sánchez que devuelva los 300 millones que recortó al Ministerio de Educación en julio y los destine a mejorar colegios e institutos

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “devuelva al Ministerio de Educación los 309.840.377,20 millones de euros que le recortó el pasado mes de julio”, tras la transferencia de crédito aprobada por el Ejecutivo central para incrementar la dotación presupuestaria del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y atender gastos de personal.

Albaladejo ha criticado que “la falta de presupuesto y un Gobierno que no gobierna, sino que se dedica a resistir, provoca que Sánchez tenga que hacer malabares para terminar el año”. Además, ha censurado que, “como le falta presupuesto para pagar el personal de Félix Bolaños, haya tenido la genial idea de coger esos 300 millones precisamente de donde menos debería faltar el dinero: de Educación”.

“Estamos hablando de recursos que deberían estar destinados a mejorar nuestros colegios e institutos, a reforzar las becas, la Formación Profesional, la atención a la diversidad o la innovación educativa”, ha señalado el diputado popular, quien ha subrayado que “no es de recibo que el Gobierno de España quite dinero a la educación para tapar sus agujeros presupuestarios y mantener una estructura ministerial cada vez más grande”.

El parlamentario regional ha advertido de que esta decisión se produce “en un momento en el que nuestro sistema educativo tiene importantes retos por delante”, como la mejora de los resultados académicos, la reducción del abandono escolar, la consolidación de la Formación Profesional, la digitalización de los centros y la garantía de igualdad de oportunidades para todos los alumnos. “Cada euro que se detrae de Educación es un euro que deja de estar disponible para responder a esas necesidades”, ha apuntado.

Frente a esta “política de recortes y parches” del Gobierno de Sánchez, Albaladejo ha destacado el esfuerzo que está realizando la Región de Murcia en materia educativa, “incrementando el presupuesto autonómico, mejorando las infraestructuras educativas, reforzando la Formación Profesional, impulsando la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y desarrollando medidas de apoyo tanto al alumnado como al profesorado”.

Aumento de los recursos en la Región de Murcia

“Mientras el Gobierno de López Miras apuesta por aumentar los recursos destinados a Educación, Pedro Sánchez decide meter la tijera y quitar más de 300 millones al Ministerio que debería estar liderando la mejora de nuestro sistema educativo”, ha denunciado. “Es una contradicción más de un Gobierno que presume de defender la educación pública mientras, cuando necesita cuadrar sus cuentas, lo primero que hace es meter mano a su presupuesto”.

Por ello, el PP defenderá en la Asamblea Regional una iniciativa para reclamar al Gobierno de España que revierta esa transferencia y que cualquier modificación presupuestaria futura garantice que no se reduzcan los recursos destinados a programas educativos, becas, Formación Profesional, innovación e igualdad de oportunidades.

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Albaladejo ha concluido reclamando a Sánchez que “deje de utilizar la educación como una caja de emergencia para solucionar los problemas de su Gobierno” y ha exigido que “incremente la financiación estatal destinada a Educación y refuerce la cooperación con las comunidades autónomas”. “Los colegios y los institutos necesitan más recursos, no menos; nuestros alumnos y profesores necesitan soluciones, no parches, y la educación no puede pagar la factura de la incapacidad de Sánchez para gobernar”, ha remarcado.