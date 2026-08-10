Marisol Sánchez (PSOE): “Este verano es más fácil encontrarse a López Miras de fiesta que conseguir una cita con el médico de cabecera”

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Marisol Sánchez ha afirmado que “Este verano es más fácil encontrarse a López Miras de fiesta que conseguir una cita con el médico de cabecera”.

Sánchez ha realizado estas declaraciones frente al Centro de Salud Infante Juan Manuel de Murcia, donde los usuarios tardan veinte días en obtener cita con su médico de familia, y donde ha denunciado la “falta de planificación y la insuficiente dotación de recursos” del Gobierno de López Miras en la sanidad pública regional, una situación que, según ha señalado, “está llevando al límite a profesionales y pacientes este verano”.

“Esto no es normalidad. Esto es el resultado de años de abandono y de falta de planificación de la sanidad pública por parte del Gobierno regional. López Miras puede hacer toda la propaganda que quiera, pero no puede esconder una realidad que están sufriendo cada día miles de ciudadanos: conseguir una cita con el médico se ha convertido en una carrera de obstáculos”, ha añadido.

La diputada socialista ha advertido de que las merecidas vacaciones de las plantillas, tras aguantar un año de sobrecarga y estrés laboral, coinciden con una dotación insuficiente de refuerzos está provocando cierres y reducción de actividad en camas y quirófanos, consultorios con dificultades para prestar atención, falta de profesionales, aumento de los tiempos de espera en Atención Primaria y saturación de los servicios de Urgencias.

En este sentido, Sánchez ha criticado especialmente la “burda propaganda” del Gobierno regional con el anuncio de la contratación de 6.500 profesionales sanitarios para este verano. “No son 6.500 profesionales contratados. Son 6.500 contratos y un mismo trabajador puede encadenar varios contratos durante los meses de julio, agosto y septiembre”, ha explicado.

La viceportavoz socialista ha recordado que los propios sindicatos sanitarios han cuestionado la forma en la que el Ejecutivo regional está presentando estos datos y ha reclamado al Gobierno de López Miras que haga públicos los contratos realizados, su duración y los centros a los que se destinan.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes, en la Asamblea Regional, una Solicitud de Información del Diputado (SIDI) al Consejo de Gobierno para conocer con detalle las contrataciones de personal sanitario realizadas o previstas por el Servicio Murciano de Salud durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.

En concreto, los socialistas reclaman información desglosada por meses, áreas de salud, categorías profesionales, número de profesionales y contratos, duración de los mismos, centro sanitario de destino y motivo de la contratación, ya sea para sustituir vacaciones o permisos, cubrir vacantes, reforzar la asistencia u otras causas.

“Queremos saber cuántas personas se han contratado realmente, durante cuánto tiempo y dónde están prestando servicio. Los ciudadanos tienen derecho a conocer si detrás del anuncio de los 6.500 contratos existe un refuerzo real de las plantillas o simplemente una operación de propaganda”, ha indicado Sánchez.

La dirigente socialista también ha denunciado las dificultades que están encontrando muchos ciudadanos para contactar con sus centros de salud. “Hay pacientes que llaman de manera continuada a su centro de salud y se encuentran con que el teléfono no está disponible. Y la única alternativa que les queda es acudir presencialmente o vía urgencias”, ha explicado.

“Cuando una persona necesita atención sanitaria y tiene que esperar 20 días para ver a su médico, el sistema está fallando. Y cuando no puede conseguir una cita a tiempo, en muchas ocasiones acaba recurriendo a Urgencias, contribuyendo a una saturación que podría evitarse con una Atención Primaria bien dotada”, ha afirmado.

La viceportavoz socialista ha recordado además que esta situación no es nueva y que ya quedó reflejada en el último Barómetro Sanitario, según el cual tres de cada diez pacientes en la Región de Murcia tardan más de diez días en conseguir una cita en su centro de salud o consultorio.

A todo ello se suma, ha indicado, el cierre de cinco consultorios durante el mes de julio (La Murta, La Tercia, Cabezo de la Plaza, Cañada de San Pedro y Matanzas) y de ocho en agosto (La Murta, La Campana, Barrio San Juan Los Pulpites, Cabezo de la Plata, Cañada de San Pedro, Matanzas y San Cayetano), así como la reducción de actividad hospitalaria durante el verano. Según la información trasladada por los sindicatos, se han cerrado unas 60 camas en el Hospital Reina Sofía de Murcia y otras 28 en el Hospital de Cieza, vinculada a la disminución de la actividad quirúrgica.

“López Miras no puede seguir hablando de normalidad mientras los ciudadanos tienen dificultades para conseguir una cita, los profesionales trabajan bajo una enorme presión y se reducen camas y actividad quirúrgica”, ha señalado Sánchez.

Finalmente, la dirigente socialista ha exigido al Gobierno regional que abandone la propaganda y dé explicaciones sobre la planificación sanitaria del verano.

“Lo que necesita la sanidad murciana no son campañas de propaganda ni cifras infladas. Necesita médicos, enfermeras y profesionales suficientes, contratos dignos y estables, centros de salud abiertos y una planificación que permita atender a los ciudadanos cuando lo necesitan”, ha reclamado.

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“López Miras lleva años desmantelando la sanidad pública y este verano estamos viendo las consecuencias de su falta de planificación. La ciudadanía no necesita que el presidente regional salga en la foto; necesita que su médico esté cuando lo necesita”, ha concluido.