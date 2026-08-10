El increíble viaje de un limón de Santomera a París en 24 horas

Entre Santomera y París hay algo más de 1.500 kilómetros, pero para un limón murciano ese trayecto puede completarse en apenas 24 horas. Sobre esa idea, la cooperativa Limonar de Santomera ha construido la campaña ‘24 Horas de Le Mons’, inspirada en la legendaria prueba automovilística francesa para demostrar que la rapidez en la distribución de un producto fresco depende menos de correr que de controlar todo el proceso.

La iniciativa, que se desarrollará mediante una docuserie de seis capítulos a partir de septiembre, seguirá en tiempo real el recorrido de un limón desde el árbol hasta un lineal parisino. El objetivo es mostrar el funcionamiento de un modelo cooperativo que, según la empresa, permite reducir al mínimo el tiempo entre la recolección y la venta.

El director general de Limonar de Santomera, Antonio José Moreno, explica que la campaña nació junto a la agencia que diseña desde hace años la estrategia de comunicación de la cooperativa. Cada temporada buscan una propuesta distinta para trasladar su forma de trabajar y, en esta ocasión, optaron por recrear en clave de humor el espíritu de las 24 Horas de Le Mans. «Lo que tratamos de poner en valor es nuestra capacidad de suministro y de reacción ante un pedido del cliente», explica.

Más que una demostración de velocidad, Moreno insiste en que la campaña pretende enseñar cómo funciona la organización interna de la cooperativa. La idea es evidenciar que un pedido puede convertirse en un limón recogido en el campo y colocado al día siguiente en un supermercado francés gracias a una estructura que integra producción, recolección, confección y comercialización.

Ese modelo se apoya en una cooperativa que agrupa actualmente a unos 350 socios y alrededor de 1.800 hectáreas de cultivo. La empresa controla directamente las distintas fases del proceso, desde el asesoramiento técnico a los agricultores hasta la expedición del producto, lo que le permite suministrar de forma directa a buena parte de las cadenas de distribución con las que trabaja.

Moreno subraya que la principal diferencia respecto a otros operadores del sector no consiste en acelerar cada operación, sino en eliminar pasos innecesarios. «El intermediario te frena», afirma. Esa relación directa con los supermercados, explica, reduce el tiempo que transcurre entre la recolección y la llegada del producto al consumidor.

La consecuencia se aprecia, según sostiene, en la calidad del limón. «Le llega un producto mucho más fresco; no le llega un producto cansado o envejecido», señala. En un cítrico, añade, cada jornada adicional antes de llegar al lineal supone perder parte de la frescura y del atractivo comercial.

La campaña también pretende dar visibilidad al trabajo de quienes intervienen en ese recorrido. Pedro Palazón, responsable de los servicios agrícolas de la cooperativa, ejercerá de conductor simbólico de esa ‘carrera’ y acompañará al espectador por las distintas etapas de una cadena en la que participan agricultores, operarios de almacén, responsables de calidad y equipos logísticos.

Consolidar mercados

La elección de París responde al guiño con la prueba automovilística francesa, aunque el mercado galo constituye también uno de los destinos habituales de una empresa que exporta aproximadamente el 70 % de su facturación a más de veinte países.

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y los países escandinavos forman parte de sus principales mercados, junto a otros destinos extracomunitarios. Sin embargo, la estrategia de crecimiento no pasa actualmente por abrir nuevos países, sino por fortalecer y consolidar la posición en los que ya opera.

«Nuestro objetivo primero es consolidar lo que tenemos; esa consolidación es la que luego nos abre puertas», explica Moreno, quien considera que Europa todavía ofrece margen para seguir creciendo sin necesidad de buscar nuevos horizontes comerciales.

Competencia internacional

El director general sostiene que el limón producido en la Región de Murcia mantiene una buena aceptación entre los consumidores europeos, aunque reconoce que una parte del mercado continúa guiándose principalmente por el precio.

La mayor preocupación aparece cuando la competencia procede de países sometidos a exigencias diferentes. Moreno defiende que el sector español puede competir con cualquier origen siempre que todos los productores trabajen bajo las mismas normas sanitarias y fitosanitarias.

«Mientras todos juguemos con las mismas reglas seremos capaces de competir», afirma. En caso contrario, advierte, resulta más difícil defender precios que garanticen la rentabilidad de los agricultores.