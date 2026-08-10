El Grado Medio de Técnico en Seguridad en la Región, en auge

El Grado Medio de Formación Profesional de Técnico en Seguridad ha experimentado un crecimiento del 26,4 por ciento en el número de solicitudes de alumnado para cursar estos estudios. Si el año pasado se registraron 125 solicitudes de ingreso, este próximo curso la cifra se ha elevado a 158.

Este ciclo se implantó por primera vez como novedad el pasado curso, con un total de 190 nuevas plazas en centros educativos de los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Águilas, Fortuna, Cieza, San Pedro del Pinatar y La Unión.

El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, explicó que “este crecimiento responde a la ampliación de la oferta en nuevos municipios y centros educativos, lo que ha permitido acercar estos estudios a un mayor número de estudiantes, dando respuesta a la demanda por parte del alumnado, y reforzando la cobertura territorial de una profesión con una demanda creciente y con muy buenas perspectivas de empleo”.

Entre los centros con mayor incremento de solicitudes destacan el CIFP Politécnico de Murcia, el IES Sierra Minera (La Unión) y el IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), que duplican el número de solicitudes. También experimentan incrementos el CIFP Hespérides (Cartagena), el IES Dos Mares (San Pedro del Pinatar) y el IES Eduardo Linares Lumeras (Molina de Segura).

A la oferta de 190 plazas que se implantó por primera vez el curso pasado se suman 20 nuevas plazas en el IES Felipe II de Mazarrón, que ya están prácticamente cubiertas.

Además, de este ciclo, se han incrementado las solicitudes de estudios de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, principalmente en el CIFP Hespérides, centro de referencia de esta familia profesional, donde los ciclos de Emergencias y Protección Civil alcanzan 123 solicitudes, mientras que Coordinación de Emergencias y Protección Civil registra 154 solicitudes, situándose entre las enseñanzas con mayor demanda de la oferta regional.

El Gobierno regional ofrece el próximo curso 48.400 plazas de FP, la mayor oferta de la historia, lo que supone un incremento de 1.600 plazas respecto a este curso.