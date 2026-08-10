El riesgo de incendios durante el eclipse lleva a la Región de Murcia a cerrar el accesos a montes y espacios naturales este miércoles

Ni Calblanque ni Sierra Espuña serán opción para ver el eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto. Las previsibles aglomeraciones de personas para verlo y el consiguiente riesgo de incendios ha llevado a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia a activar este lunes el Plan Territorial de Protección Civil por el cual se van a cerrar los accesos a montes públicos y espacios naturales desde las 6 de la mañana de ese mismo día, cuando el astro quedará tapado con una cobertura de entre el 95 y el 98%. La restricción quedará vigente hasta las siete de la mañana del día siguiente.

Hay que tener en cuenta que el eclipse tendrá lugar en un verano que registra ya niveles de calor excepcionales respecto a la serie histórica y cuando la predicción de la Aemet en cuanto al nivel de riesgo de incendio forestal se sitúa entre muy alto y extremo para la práctica totalidad de la Región.

Reunión de la Comisión Interdepartamental Tri-E, presidida por el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, encargada de coordinar las actuaciones ante este acontecimiento astronómico. / CARM

En el dispositivo de la Comunidad participarán cerca de 500 efectivos, entre policías locales, voluntarios de Protección Civil, agentes medioambientales, brigadas forestales y personal adscrito a la Gerencia del 061. De ellos, 160 efectivos corresponden a los 30 agentes medioambientales y 24 brigadas forestales que velarán porque se respete el cierre de los accesos a montes públicos y espacios naturales protegidos.

En los terrenos forestales, también se limita el tránsito de vehículos y maquinaria a motor por los viales que atraviesen terrenos forestales entre las seis de la mañana del miércoles y hasta las siete del día 13. Las restricciones también afectan al encendido de fuego en áreas recreativas y la celebración de pruebas o competiciones de vehículos a motor cuyos recorridos atraviesen terrenos de monte.

La predicción de la Aemet en cuanto al nivel de riesgo de incendio forestal se sitúa entre muy alto y extremo para la práctica totalidad de la Región

Los agentes medioambientales reforzarán la vigilancia en los espacios naturales protegidos, las superficies forestales y los montes, y la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales, adscrita al Plan Infomur, permanecerá en estado de alerta para intervenir con rapidez ante cualquier incidencia. Por su parte, la Consejería de Salud ha previsto que las 49 bases fijas y las 3 bases operativas con motivo del Plan Verano de la Gerencia del 061 estén el próximo miércoles en estado de alerta, junto con el centro coordinador de urgencias y emergencias 061, para atender posibles incidencias.

Además, las puertas de Urgencias de los diferentes hospitales del SMS de la Región estarán preparados para prestar asistencia en el caso de que se produzcan lesiones derivadas de una incorrecta exposición durante el eclipse. Cabe recordar que es esencial usar gafas homologadas para evitar riesgos para la salud visual y no mirar nunca al sol con prismáticos o telescopios.

Cierres activados por municipios ALHAMA DE MURCIA – Parque Regional de Sierra Espuña Cruce de Los Quemaos.

Cruce del Trasvase. ABARÁN – Sierra del Oro Desde la Umbría del Cuchillo.

Subida a la Sierra del Oro.

Camino forestal de la solana, salida por Ricote.

Camino forestal de la solana, cruce de subida a Portazgo. ABARÁN – Parque Regional de Sierra de la Pila San Joy.

El Boquerón.

Las Poyatas.

Barranco Varcárcel.

Corral de Amante.

Mojón de las 4 Caras a Puerto Frío (permanente). BLANCA – Sierra de la Navela Camino forestal del Área Recreativa La Navela.

San Roque.

Estrecho Hurtado. CALASPARRA Reserva Natural de Cañaverosa (permanente).

Las Juntas-Santuario Virgen de la Esperanza (permanente).

Acceso Eco 05. CARAVACA DE LA CRUZ La Alberquilla (permanente).

El Nevazo (permanente).

La Serrata (permanente).

El Gavilán, dos puntos de cierre (permanentes). CARTAGENA Acceso al Monte de las Cenizas (permanente). CEHEGÍN El Pocico, MUP 32 (permanente).

Collado de los Ceperos, MUP 32 (permanente).

La Madroñosa, MUP 36 (permanente). CIEZA Camino de la Umbría en Sierra de la Atalaya, inicio de bajada (permanente).

Camino de la Umbría en Sierra de la Atalaya, fin de bajada (permanente).

Camino del cruce de la Atalaya a Sierra del Oro (permanente).

Sierra del Oro, subida al collado de Portazgo (permanente).

Camino Sierra del Oro-Malojo hacia Abarán (permanente).

Camino Cuesta de Herada hacia Malojo (permanente).

Camino de subida al MUP 539 La Herrada (permanente). FORTUNA – Parque Regional de Sierra de la Pila Camino de subida al Mojón de las 4 Caras por La Garapacha (permanente).

Subida al Pico de La Pila (permanente).

Camino de Puerto Frío al albergue Cabezo Turra (permanente).

Camino Poza Félix (permanente).

Camino del Comisario por el Área Recreativa Fuente La Higuera (permanente). JUMILLA – Parque Regional de Sierra del Carche Camino de entrada de La Rosa (permanente).

Camino Umbría del Carche, Barranco El Saltaor (permanente).

Camino Los Calderones (permanente).

Collado Las Colmenas (permanente y siempre cerrado).

Camino de la Yedra (permanente).

Camino Solana de Cristal (permanente y siempre cerrado).

Camino de entrada por La Curiosa (permanente).

Yedra a Raspay (permanente).

Umbría de la Peña (permanente y siempre cerrado).

Fuente de la Sanguijuela (permanente y siempre cerrado).

Cierre Alto del Cantal (permanente). LORCA Sierra de Tercia-Chichar (permanente).

Sierra de Tercia-Jurramienta-El Oasis (permanente).

Sierra de Tercia-Imperio (permanente).

Sierra de la Torrecilla-Los Pilones (permanente).

Sierra de la Torrecilla-Vertientes de Peñarrubia (permanente).

Sierra de la Torrecilla-Barranco del Algarrobo (permanente). MAZARRÓN El Algarrobo (permanente).

Margajón (permanente).

Las Herrerías 1 (permanente).

Las Herrerías 2 (permanente). MORATALLA Umbría de la Sierra de los Álamos.

Subida del Camping de La Puerta a Somogil.

Umbría de la Sierra de los Álamos, después de Casa Cristo.

El Bebedor.

La Tercia Vieja. MULA Subida a Eco 15-1 (permanente).

Subida a Eco 15-2 (permanente).

Pocico-abajo (permanente).

Pradillo (permanente).

Peña Rubia y Cañizares-Collado de los Huesos (permanente).

Fuenta Caputa-Charcón abajo (permanente).

Subida Eco 14 (permanente).

Acceso a la cueva Sima de la Higuera (permanente).

Muela de Albudeite (permanente). MURCIA Puerta de subida a la Cresta del Gallo.

Vallas provisionales en la subida en dirección prohibida a la Cresta del Gallo desde Teatinos.

Puerta de subida a la Cresta del Gallo por Los Teatinos.

Puerta del Eremitorio por Santo Ángel (La Ventolera).

Vallas provisionales Eremitorio de la Luz-bajada hacia Santo Ángel.

Puerta Naveta del Puerto por el Puerto de la Cadena.

Puerta Naveta del Puerto por el Puerto El Cigarrón.

Altahona por cementerio de Los Herradores.

Altahona por cementerio de Hambre Viva.

Puerta principal de Los Cuadros. RICOTE, OJÓS Y ULEA Umbría del Cajal-Mirador de Franco, Ojós (permanente).

Navela-Losilla, Ulea (permanente).

Navela-Casa Forestal de Ulea (permanente).

Tío Roque Norte, Ulea (permanente y siempre cerrado).

Tío Roque Este, Ulea (permanente y siempre cerrado).

Sierra de Ricote-Barranco de Ambroz (permanente y siempre cerrado).

Sierra de Ricote-Collado Losas (permanente; cierre de tramo por nevadas).

Sierra de Ricote-Los Hermanicos (permanente).

Sierra de Ricote-Mahoma (permanente).

Sierra de Ricote-La Bermeja-Zorrera (permanente).

Sierra de Ricote-La Bermeja al Lentiscar (permanente).

Sierra de Ricote-La Almarcha (permanente).

Sierra de Ricote-La Bermeja (permanente).

Sierra de Ricote-Casa Forestal La Solana (permanente).

Sierra de Ricote-Corral de Ramón (permanente).

Sierra de Ricote-Barranco del Pozo (permanente).

Sierra de Ricote-Bancal del Abad (permanente).

Sierra de Ricote-Collado del Moro (permanente).

Sierra de Ricote-Collado Blanco (permanente).

Sierra de Ricote-Collado Amoladeras (permanente).

Sierra de Ricote-Umbría de Blanca (permanente). TOTANA – Parque Regional de Sierra Espuña Las Alquerías. YECLA – Sierra de Salinas / Monte Arabí Sierra Salinas, límite con Villena.

Monte Arabí, puerta de entrada a las pinturas.

Camino de entrada a la Cueva del Mediodía.

Entrada al aparcamiento de la Casa del Guarda.

Cortes de caminos de la zona sur, en tres puntos.

Corte con cadena. ZARCILLA Campico Flores (permanente).

Los Tornajos (permanente).

Hoya del Navajo (permanente).

Solana del Almirez, zona del incendio (permanente).

A nivel nacional, la Guardia Civil pondrá en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante el eclipse solar del miércoles con más de 24.000 agentes, un buen número de ellos desplegados en 660 puntos de observación situados en la demarcación del instituto armado, lo que supone el 84% de los identificados en todo el país. El dispositivo permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Cuidado con las concentraciones en el mar

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente Martínez, ya adelantó el mes pasado que uno de los principales puntos de atención es la concentración prevista de embarcaciones en el Mar Menor durante el eclipse, un espacio protegido cuya vigilancia corresponde a Capitanía Marítima al ser competencia estatal. El director general indicó que se ha reforzado la coordinación con la Guardia Civil y con los recursos municipales —citó el caso de San Javier, donde se ha propuesto que los vigilantes de playas prolonguen su jornada ese día— para evitar daños ambientales en la zona.

Se prevé una concentración de embarcaciones en el Mar Menor

Marina Mercante recomienda extremar las precauciones ante la presencia de otras embarcaciones, mantener la escucha en el canal 16 de VHF y respetar el número máximo de personas autorizado a bordo. Salvamento Marítimo desplegará un plan específico para el 12 de agosto que incluye el seguimiento y regulación del tráfico marítimo mediante sistemas satelitales y aéreos, avisos de seguridad y coordinación con las autoridades portuarias, Protección Civil y la Guardia Civil.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha recordado las restricciones para el uso de drones y que está prohibido volarlos sobre aglomeraciones de personas, una precaución "especialmente relevante" ante las condiciones de baja visibilidad y los cambios de iluminación que provocará el eclipse.

Cartagena despliega 176 efectivos

El Ayuntamiento de Cartagena ha establecido un plan especial de emergencias, movilidad y seguridad ciudadana integrado por 176 efectivos de Policía Local, Protección Civil, Servicio de medios acuáticos, Bomberos y Dispositivo de salvamento y socorrismo en playas para velar por la seguridad de vecinos y visitantes durante el eclipse.

El operativo especial mantendrá activos los servicios diarios de salvamento en playas de 11 a 21.30 horas con 78 componentes, entre socorristas, enfermeros, patrones, etc., reforzados con cuatro ambulancias con personal de enfermería en La Azohía, Cabo de Palos, Islas Menores y el Parque Torres, además de vehículos de intervención rápida para áreas forestales. Por su parte, la Policía Local vigilará los accesos, la movilidad del tráfico y el litoral mediante patrullas de distrito, quads con megafonía, unidades de respuesta rápida y soporte aéreo con drones.

A este despliegue se suma la dotación ordinaria de los Bomberos del Ayuntamiento reforzada con un retén en la zona oeste dotado de un camión BRP (Bomba Rural Pesada), con una capacidad de 3.500 litros y la versatilidad de ser un vehículo preparado para atender desde un fuego convencional a la intervención en un incendio forestal garantizando la inmediatez de sus actuaciones ante cualquier conato o rescate.