Preparados para el eclipse: Murcia pone sus ojos en la Fuensanta; Cartagena, en sus playas

Todas las administraciones tienen sus ojos puestos en el eclipse total de sol de este miércoles; también los ayuntamientos, que ayer se apresuraron a informar de sus respectivos planes especiales de seguridad.

Murcia tendrá sus ojos en el parque natural de El Valle-Carrascoy. El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, señaló que el operativo contará con más de un centenar de policías locales que se distribuirán de forma flexible en función de las necesidades que se vayan detectando a lo largo de la jornada y de la afluencia registrada en cada uno de los puntos de observación.

Los principales enclaves sobre los que se centrará la vigilancia serán la subida a la Fuensanta por Algezares y Santo Ángel, la explanada de la Fuensanta, los accesos a la Cresta del Gallo tanto por Los Teatinos como por San José de la Montaña, la explanada y aparcamiento de la Cresta del Gallo, la subida a la urbanización Torreguil y su mirador, así como el entorno del Castillejo de Monteagudo y el Palacio Ibn Mardanis.

Pedimos a quienes se desplacen a estos enclaves que sigan en todo momento las indicaciones de la Policía Local Fulgencio Perona — Concejal de Seguridad Ciudadana

El dispositivo comenzará a las seis de la tarde y permanecerá activo hasta el restablecimiento de la normalidad circulatoria —el eclipse será visible desde la Península Ibérica entre las 19.30 y las 21.20 horas—. "La colaboración ciudadana será fundamental para el buen desarrollo del dispositivo. Pedimos a quienes se desplacen a estos enclaves que sigan en todo momento las indicaciones de la Policía Local, estacionen únicamente en los lugares habilitados y extremen la prudencia para evitar situaciones de peligro", manifestó Perona.

Dispositivos por el litoral

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena ha establecido un plan especial de emergencias, movilidad y seguridad ciudadana integrado por 176 efectivos de Policía Local, Protección Civil, Servicio de medios acuáticos, Bomberos y Dispositivo de salvamento y socorrismo en playas para velar por la seguridad de vecinos y visitantes durante el eclipse.

El operativo especial mantendrá activos los servicios diarios de salvamento en playas de 11 a 21.30 horas con 78 componentes, entre socorristas, enfermeros, patrones, etc., reforzados con cuatro ambulancias con personal de enfermería en La Azohía, Cabo de Palos, Islas Menores y el Parque Torres, además de vehículos de intervención rápida para áreas forestales. Por su parte, la Policía Local vigilará los accesos, la movilidad del tráfico y el litoral mediante patrullas de distrito, quads con megafonía, unidades de respuesta rápida y soporte aéreo con drones.

El operativo especial de Cartagena mantendrá activos los servicios diarios de salvamento en playas de 11 a 21.30 horas

A este despliegue se suma la dotación ordinaria de los Bomberos del Ayuntamiento reforzada con un retén en la zona oeste dotado de un camión BRP (Bomba Rural Pesada), con una capacidad de 3.500 litros y la versatilidad de ser un vehículo preparado para atender desde un fuego convencional a la intervención en un incendio forestal garantizando la inmediatez de sus actuaciones ante cualquier conato o rescate.

El Ayuntamiento de Los Alcázares pondrá en marcha desde este martes una campaña de información, concienciación y prevención para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este acontecimiento astronómico con todas las garantías de seguridad. Durante los días 11 y 12 de agosto, en horario de mañana, el servicio de socorrismo repartirá folletos informativos con recomendaciones para observar el eclipse de forma segura y entregará gafas homologadas de manera gratuita a aquellas personas que todavía no dispongan de ellas.

Los puntos habilitados para esta acción serán las playas de Los Narejos, Las Palmeras, El Espejo y Carrión. El reparto de gafas se realizará a razón de una unidad por persona y hasta agotar existencias. La concejala de Interior, Mari Carmen Guevara, recordó la importancia de planificar con antelación el lugar desde el que se observará el eclipse: "No esperéis al último momento para comprobar si desde vuestra ubicación se verá bien el eclipse. La web oficial del Trío Ibérico de Eclipses permite utilizar la cámara del teléfono móvil para comprobar si tendremos una visión despejada del Sol o si será necesario desplazarse unos metros para mejorar la observación", añadió.