Las corbatas se imponen en la renovación de las cúpulas empresariales de la Región de Murcia

En lo que llevamos de 2026 el panorama empresarial de la Región de Murcia ha vivido una sacudida poco habitual. Patronales históricas, asociaciones sectoriales, centros tecnológicos y organizaciones comarcales han renovado sus órganos de dirección o han ratificado a sus máximos responsables. El movimiento durante estos siete meses transcurridos ha sido intenso: cambios en el metal, el transporte, la industria alimentaria, la construcción, la hostelería cartagenera, la patronal regional o el mueble, entre otros.

Una renovación de cúpulas donde las corbatas siguen imponiéndose en un sector empresarial que habla de talento, relevo generacional, profesionalización, innovación y diversidad, pero cuya representación en sus órganos de decisión sigue liderada, sobre todo, por hombres.

La renovación ha traído nombres nuevos, pero no siempre perfiles distintos. La reciente llegada de Tomás Martínez Pagán a la presidencia de Fremm esta misma semana, tras la etapa de Alfonso Hernández Zapata, ha sido uno de los relevos más importantes del año. La presidencia de la federación del metal, una de las grandes organizaciones empresariales de la Región, queda de nuevo en manos de un hombre para el periodo 2026-2030 después de que el empresario cartagenero arrasase a su ‘contrincante’, Encarna Ortiz.

También en masculino se escribe el relevo en Agrupal, donde Juan Antonio López Abadía, director técnico de Estrella de Levante, asumió la presidencia de la patronal alimentaria en sustitución del histórico José García Gómez, que cerró una larga etapa al frente de la organización.

Los transportistas sí han roto su techo de cristal con la elección de Mercedes Sánchez como su líder regional

El mismo patrón se repite en el Centro Tecnológico de la Construcción. Juan Luis Porrúa, director de Cementos La Cruz, ha tomado el testigo de Antonio Navarro al frente de CTCON, una entidad clave para la innovación en uno de los sectores tradicionales de la economía murciana.

Y en la patronal regional Croem, el movimiento más esperado lo efectuaba a finales de mayo el exrector de la UMU José Luján, que tras decir adiós a la Universidad tras ocho años pasaba a ser secretario general para incorporarse al equipo directivo de la confederación que preside Miguel López Abad, un hecho que trascendió en septiembre de 2025 y que adelantó La Opinión entonces.

En la Asociación Regional de Empresarios del Mueble y la Madera (Arema), José Antonio Ortega ha sido hace un par de semanas reelegido por unanimidad para seguir al frente de la entidad muy vinculada al ecosistema industrial de Yecla.

Mujeres al frente

El balance, sin embargo, no es monocolor. Hay excepciones significativas. La más simbólica es la de Froet: Mercedes Pérez Sánchez, fundadora y administradora de Miratrans, tomaba el relevo de otro histórico, Pedro Díaz, tras dos décadas de presidencia y se convertía en julio también en la primera mujer que dirige la patronal regional del transporte. Su llegada tiene un peso especial porque se produce en un sector tradicionalmente masculinizado y en una organización con fuerte capacidad de interlocución.

También en Cartagena hay relevo femenino. Querubina Rosique asumía hace poco la presidencia de Hostecar, la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca, tras la etapa de Francisco Garnero. Un nombramiento que abre una nueva fase para el sector hostelero de Cartagena y su comarca, con retos sobre la mesa como la regulación de terrazas, la falta de personal, los costes y la necesidad de reforzar el atractivo económico del centro urbano.

A esas incorporaciones se suma la continuidad de Almudena Abellán al frente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la Región de Murcia, convirtiéndola en uno de los pocos espacios empresariales regionales donde el liderazgo femenino se mantiene con naturalidad.

Luis Alberto Marín y Marisa López Aragón. / Iván J. Urquízar / Juan Carlos Caval

Intercambio López Aragón-Marín: ‘Tú a Empresa y yo a Economía’

Como si se reviviese la mítica película Tú a Londres y yo a California, los consejeros autonómicos Marisa López Aragón y Luis Alberto Marín intercambiaban carteras a finales del pasado mes de mayo tras la remodelación del Gobierno regional acometida por Fernando López Miras.

Él se iba a la calle Santa Teresa y ella a la Avenida Teniente Flomesta; o, lo que es lo mismo, Marín asumía las competencias de Empresa, Empleo y Economía Social y López Aragón las de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, además de Portavocía.

Desde entonces, las cuestiones que más tienen que ver con lo puramente empresarial las gestiona Marín: datos sobre el empleo y paro, la evolución del mercado laboral, las relaciones con el tejido productivo, el impulso al emprendimiento o las políticas de economía social.

Por su parte, López Aragón centra su actividad en la gestión de las cuentas públicas, la política fiscal, la captación y ejecución de fondos europeos o la transformación digital de la Administración regional.