La Comunidad lanza una nueva convocatoria para que las empresas obtengan el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia
Este reconocimiento, con el que ya cuentan 31 empresas de la Región, distingue a las organizaciones que han destacado en el desarrollo e implantación de políticas de igualdad entre su personal
L. O.
El Gobierno regional lanza una nueva convocatoria para que las empresas obtengan el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia (DIERM). Este reconocimiento distingue a aquellas organizaciones que han destacado en el desarrollo de políticas de igualdad entre su personal, mediante la mejora las condiciones de trabajo, la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, y la implantación de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y reducir la brecha salarial.
Pueden optar a este distintivo, tal y como establece la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), todas las empresas, personas físicas o jurídicas, que tengan su domicilio o cuenten con un centro de trabajo en la Región de Murcia. El plazo para presentar las candidaturas se extiende desde el próximo 1 de septiembre hasta el día 30 del mismo mes.
Las empresas galardonadas recibirán un certificado acreditativo de este reconocimiento durante un acto público, en el que se les hará entrega del mismo con carácter honorífico, sin dotación económica, y con una vigencia de tres años. Las candidaturas se deben presentar a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Las empresas que obtienen el DIERM pueden utilizar el distintivo en sus relaciones comerciales, y además recibirán materiales e información actualizada en materia de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género por parte de la Comunidad. Este reconocimiento también se valorará a efectos de la obtención de subvenciones públicas y se tendrá en cuenta en la adjudicación de contratos en los términos previstos en la normativa vigente.
Con esta nueva convocatoria la Comunidad continúa promoviendo la igualdad en el tejido empresarial de la Región, impulsando este reconocimiento a las empresas murcianas que destacan por su compromiso con este objetivo en el ámbito laboral. La apuesta del Gobierno regional en esta materia incluye ayudas para que las empresas de menos de 50 trabajadores implanten un plan de igualdad, aunque no estén obligadas a hacerlo.
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