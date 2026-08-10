Las tormentas eléctricas y el granizo provocan incidencias en el centro y el norte de la Región de Murcia

La jornada del lunes fue turbulenta para el territorio regional. Las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se tradujeron en leves daños provocados por vientos fuertes y granizadas en la comarca del Noroeste.

La tormenta en esta zona vino acompañada de un fuerte aparato eléctrico y 'piedras'. Según indicó la Aemet, se llegaron a superar los 50 rayos por minuto. El municipio más afectado fue Calasparra, donde tuvieron lugar incidencias en la avenida Juan Ramón Jiménez por caída de objetivos a la vía y la caída de un árbol en las proximidades del restaurante La Curva en la antigua carretera de la Estación.

Un árbol caído en el centro de Calasparra. / José Martínez

En dicho municipio, según MeteOrihuela, hubo un reventón térmico que provocó una descenso de 15 grados "de golpe": de 36,2º C a 20,4ºC. En el barrio del Esparragal la caída de algunos árboles provocó daños en viviendas y vehículos de la zona, principalmente en la calle Florida.

En Caravaca, por otro lado, se produjeron fuertes granizadasy algunas inundaciones como la que se desarrolló en la avenida Miguel Espinosa, en las proximidades del Hospital Comarcal del Noroeste.

En el casco urbano del municipio se recogieron 40 litros, lo que convierte a este día en el más lluvioso de la historia de Caravaca en un mes de agosto.

Además, se produjo la caída de otro árbol en la vía al pasar la redonda del santuario en dirección Socovos en la RM-50. Este último cortó el tráfico en ambos sentidos. Los problemas llegaron hasta los hogares de las personas, puesto que el agua consiguió entrar en varias viviendas que se encuentran en las proximidades de la Plaza de Toros en la avenida.

En Moratalla se perdió el suministro eléctrico durante varios momentos de la tarde. Asimismo, en Cehegín cayeron varios árboles de la plaza de las Fuerzas Armadas. MeteOrihuela agregó, en su cuenta de Twitter, que en dicho municipio la precipitación acumulada alcanzó los 30 litros por metro cuadrado.

En la Sierra La Puerta entre los términos municipales de Cehegín y Calasparra se desencadenó un conato de incendio a causa de la caída de un rayo

Suremet se hizo eco, mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), de un usuario que indicó que sobre Moratalla han caído más de 20 litros, además de granizo de "tamaño medio".

Aviso naranja en la Vega del Segura

Sobre las cuatro de la tarde del lunes la Aemet actualizó su página web para indicar que en los territorios de la Vega del Segura la alerta pasaba a ser naranja. Esto se traduce en un "riesgo importante". No se registraron daños importantes, pero el referente en meteorología de España sí que destacó el desarrollo de fuertes vientos y una importante bajada de las temperaturas, sobre todo en la capital regional.

Explicaron que en la Vega del Segura la precipitación acumulada llegó hasta los 40 litros por metro cuadrado en una hora. Tanto los servicios de emergencias como la Aemet aconsejaron a la población no cruzar ni aparcar en ramblas, cauces secos o zonas inundables ante la posibilidad de crecidas repentinas.

Última actualización de los avisos por parte de la Aemet para este lunes 10 de agosto. / L. O.

Daños en los cultivos

Los agricultores de los territorios más afectados por las tormentas explicaron que sufrieron significativos daños en sus cultivos. A través de redes sociales se pudieron ver las quejas de personas del Altiplano y, sobre todo, del Noroeste.

Por otro lado, en Mula hablaron de "daños importantes" en la cosecha de almendra que "estaba a punto de recogerse". En el municipio muleño cayeron aproximadamente 20 litros, acompañados de granizo, que "tiraron al suelo buena parte de la cosecha".

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Bolas de granizo en el campo de San Juan, Moratalla. / L. O.

En este sentido, varias personas comunicaron a esta redacción que las bolas de granizo tenían un tamaño similar a las pelotas de golf.