Óscar Urralburu: "La puerta a Podemos está siempre abierta; es necesario alcanzar un acuerdo"

Óscar Urralburu regresa a primera línea política ahora, seis años después de echarse a un lado y centrarse en la enseñanza. Es el nuevo secretario de Organización de Sumar, un partido que parece cotizar a la baja, aunque él no lo ve tan negro de cara a los comicios de 2027. «Tenemos una de las mejores situaciones económicas del marco europeo y una situación laboral mucho mejor que hace diez años», recuerda. Sea como fuere, no esconde que se acerca «uno de los encuentros electorales más importantes de las últimas dos décadas», ya que «pueden cambiar muchas cosas en función del resultado, tanto en términos de derechos sociales, como de derechos políticos y libertades».

Secretario de Organización en un partido político con problemas de implantación.

Cierto. Tenemos que hacer un esfuerzo para terminar de implantarnos en Extremadura, Cantabria y La Rioja, y consolidar nuestra implantación en la Comunidad de Madrid. Otro de los capítulos principales de nuestra agenda es crear estructuras municipales. Tenemos presencia ya en muchas grandes ciudades porque somos una fuerza ecosocialista, eso que llaman ‘woke’, por lo que ahora toca hacer un esfuerzo por extender también nuestra implantación a territorios más rurales.

Uno de los problemas que percibe la gente es que a la izquierda del PSOE sigue habiendo mucho barullo. No consiguieron sumar.

Ya hay un equipo articulando la coalición para las generales de 2027 y en septiembre se van a presentar muchas cosas. Las fuerzas que estamos en ese grupo de trabajo —Más Madrid, Izquierda Unida-Verdes, Comunes, Compromís y Chunta— estamos avanzando con muy buena disposición. La mayor parte de los partidos que nos presentamos juntos en 2023 volveremos a hacerlo. Ahora se trata también de trasladar ese escenario a las autonómicas y municipales. Tenemos que conseguir que no vuelva a ocurrir lo de 2023, cuando ciudades tan importantes como Murcia, Cartagena o Molina se quedaron sin representación.

Dentro de unos años se valorará mucho mejor lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez y Díaz

¿Qué pasa con Podemos?

La puerta está siempre abierta. No nos hemos negado a sentarnos ni nos negaremos a hacerlo. Cada uno tiene sus prioridades y nosotros ponemos por delante las prioridades del país. Tenemos muy claro que el objetivo es el ciclo electoral de 2027 y estoy convencido de que los compañeros y compañeras de Podemos van a ver que es necesario alcanzar un acuerdo y presentar las mejores candidaturas tanto a nivel municipal y autonómico como en las generales.

¿Faltan caras visibles en Sumar tras la marcha de Yolanda Díaz?

Tenemos capacidad para renovar caras y cuadros y vamos a hacerlo contando con todos. En la clausura de la Asamblea del 11 de julio estuvieron el ministro Urtasun, Bustinduy, delegaciones de Más Madrid y Compromís, y también Yolanda Díaz. Seguimos todos y todas trabajando para empujar en la misma dirección. Asumo la responsabilidad de articular la organización y ponerla en clave electoral para 2027. Nos jugamos muchísimo para las generaciones futuras.

Óscar Urralburu, el pasado jueves en la redacción de La Opinión. / Israel Sánchez

¿Estar ahora mismo en el Gobierno de España con el Partido Socialista es una ventaja o un lastre?

El ejercicio del Gobierno ha tenido un rendimiento muy positivo. Soy profesor de Historia y creo que dentro de unos años se valorará mucho mejor lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que lo que se está valorando en el presente. Indudablemente, estar en el Ejecutivo genera incomodidades con un PSOE que no consigue zafarse de casos de corrupción que han sido gravísimos, pero también reconocemos que dentro de algunos procesos judiciales hay ‘lawfare’. Ahora bien, no podemos olvidar que el ministro Bustinduy ha incorporado más de 6.200 millones de euros a dependencia y discapacidad, las ayudas para prótesis o gafas para menores del Ministerio de Sanidad, la defensa de los derechos humanos en Ceuta por parte del Ministerio de Infancia o el Estatuto del Artista del Ministerio de Cultura con el Estatuto del Artista. Por no hablar de la labor del Ministerio de Trabajo. En septiembre vamos a volver a sacar el real decreto de vivienda y el millón y medio de personas que no pudieron sumarse a la prórroga de los alquileres hasta 2028 en marzo abril van a poder hacerlo. Y aún tenemos por delante la prestación universal por hijo menor para las familias, que nos homologaría a países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Holanda o Italia. Veo todo eso y creo que merece la pena estar en el Gobierno.

La Región de Murcia pierde oportunidades por el capitalismo de amiguetes del PP

¿Cómo ha cambiado la Región de Murcia desde 2020?

Estamos perdiendo oportunidades importantísimas a nivel económico, social y de competitividad, a pesar del enorme esfuerzo inversor que está haciendo el Gobierno de España. Normalmente, las grandes infraestructuras van de la mano del crecimiento económico. Aquí no ocurre porque las prioridades geoestratégicas de las grandes inversiones no coinciden con los intereses domésticos que tiene el Gobierno regional y que tienen más que ver con el capitalismo de amiguetes al que nos tiene acostumbrados el PP. Hay que hacer una reflexión profunda sobre adónde nos está llevando un Ejecutivo condicionado por Vox. La relación dialéctica entre Abascal y Feijóo y sus sucursales en las comunidades autónomas termina arrastrando al PP a las peores posiciones.

¿Como poner trabas a la acogida de menores migrantes?

Efectivamente. Los derechos humanos están por delante de otras muchas cosas. Lo que ha pasado en Ceuta ha sido, con claridad, una dejación de funciones de las responsabilidades que la propia Unión Europea ha transferido al Reino de Marruecos en la gestión de las fronteras. Defender los derechos humanos hay que hacerlo en todas las trincheras, y si ahora Ceuta es esa trinchera, desde Sumar lo tenemos claro y lo vamos a hacer.