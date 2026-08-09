La Región de Murcia es la cuarta provincia que más exporta al continente africano

La Región de Murcia trabaja por posicionarse como un socio comercial fiable, sobre todo para países del sur global y economías emergentes que ofrecen nuevas oportunidades para el crecimiento de las compañías regionales.

En los últimos meses, el Ejecutivo regional ha comunicado sus esfuerzos por estrechar lazos con economías de Asia, así como las buenas cifras obtenidas de estos negocios. A través de una nota de prensa, la Comunidad ha destacado que el territorio regional ya es la cuarta provincia más exportadora de toda España al continente africano.

Concretamente, resaltan que entre enero y mayo de este año 2026, el flujo comercial con África alcanzó los 610 millones de euros. Añaden que estos datos suponen un incremento del 7,6 por ciento con respecto al mismo periodo en el 2025. Este dinero representan un 6 por ciento del total de exportaciones a África que se produjeron desde el país peninsular en los meses señalados.

Principales destinos

El principal comprador de productos murcianos es, otra vez, Marruecos: el país norteafricano aportó un total de 372,25 millones de euros a la Región de Murcia. El siguiente en la lista es su vecino Argelia, con 101,71 millones.

En un segundo escalón se encuentran Egipto, con 41 millones; Túnez, con 15 millones; Ghana, con 11,96 millones; Costa de Marfil, con 9,26 millones; y Libia, con 8,27 millones.

El Gobierno regional puntualiza que este año se han realizado misiones comerciales en Senegal, Costa de Marfil, Argelia y Marruecos. Se trata de ámbitos geográficos que "responden a realidades económicas diferentes y permiten diversificar la presencia regional en el continente", aclaran.

En el caso de Senegal y Costa de Marfil, la misión estuvo dirigida a empresas interesadas en ampliar su actividad por África occidental. En Argelia, explican que el objetivo era retomar y consolidar contactos en "un mercado que ha recuperado dinamismo". Por otra parte, la visita a Marruecos estuvo dirigida al equipamiento integral de hoteles, viviendas, espacios comerciales y edificios públicos.

Empresas

En la Región de Murcia hay 869 empresas de la Región exportan a África. Según el Ejecutivo regional, 22 han participado este año en las misiones comerciales que se han realizado en Marruecos, Argelia, Costa de Marfil y Senegal. Al respecto de los productos, se venden principalmente combustibles y lubricantes, animales vivos, grasas, aceites y productos químicos.

El continente africano no puede abordarse con una mirada generalizada, se requiere entender a cada país como un mundo único. El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, dice, en este sentido, que no existe una única fórmula para el comercio con África. "El norte exige cercanía, continuidad y relaciones comerciales consolidadas, mientras que África occidental requiere un trabajo paciente para localizar socios, comprender los canales de distribución y generar confianza", aclara.

Achacó los datos positivos a que "las empresas de la Región tienen mucho que ofrecer en ámbitos decisivos para el desarrollo de dicho continente, como la gestión del agua, la tecnología agrícola o la alimentación". Agregó que su objetivo es llegar a las zonas donde existe una necesidad económica concreta para traducirla en "actividad, empleo y crecimiento empresarial".

Del Magreb a África occidental

El Informe Estratégico de Mercados Prioritarios, elaborado por la Unidad de Vigilancia de Mercados del Info, diferencia la estrategia que debe aplicarse en los mercados del norte de África de la orientada al África subsahariana.

Para Marruecos recomienda analizar los sectores y productos que han perdido cuota y reposicionar la oferta murciana hacia actividades de mayor valor añadido, como la tecnología alimentaria, la ingeniería del agua, el hábitat y los servicios técnicos. El documento considera que las misiones comerciales con agendas empresariales siguen siendo una de las herramientas más eficaces en este mercado relacional.

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En África subsahariana, las oportunidades se concentran en infraestructuras, agua y saneamiento, energía, seguridad alimentaria, salud, telecomunicaciones y construcción. El informe señala como mercados prioritarios Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Nigeria, Angola y Mozambique, y recomienda combinar las misiones empresariales con la participación en licitaciones de organismos multilaterales.