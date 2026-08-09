Baño
Izada la bandera amarilla en trece playas de la Región de Murcia este domingo
La recomendación afecta a las costas de Águilas, Cartagena, Calnegre y San Javier
Este domingo varias playas de la Región de Murcia amanecieron con la bandera amarilla izada. Se trata, de forma más específica, de 13 Águilas, Cartagena, Calnegre y San Javier.
Este aviso amarillo es una manera de advertir a los bañistas de un riesgo moderado. Por esto, si se visita una playa en este estado se recomienda precaución durante el baño. El servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia aclaraba en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) que ante esta situación se debe prestar especial atención a las indicaciones de los socorristas.
Pese a la alerta que permanece sobre estos 13 espacios de ocio, el resto de playas del territorio regional permanecen con bandera verde, por lo que no existen impedimentos para el baño.
A continuación las playas que se encuentran con la bandera amarilla:
- Águilas: Matalentisco
- Cartagena: Galúa, Sirenas, Entremares y Calblanque
- Lorca: Puntas de Calnegre
- San Javier: Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, El Arenal I, El Arenal II y Estacio.
Cabe resaltar que para esta tarde en la Región se esperan tormentas en gran parte de la Comunidad. Estos factores podrían influir en el empeoramiento de las condiciones del baño.
Asimismo, la Aemet indicaba que para este domingo las tormentas podrían venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en las comarcas del Altiplano, el Noroeste, la Vega del Segura y el Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas.
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