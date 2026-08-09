Las nubes amenazan con dejar sin eclipse a la Región de Murcia: Esta es la previsión

Cada vez quedan menos días para el eclipse y las previsiones meteorológicas son más certeras. La presencia de una simple banda nubosa puede arruinar un evento único y, por ello, todo el mundo está pendiente de la meteorología. Se trata de uno de las predicciones más complicadas, ya que no se trata de si va a llover o no durante el día. Es calcular si se interpondrán las nubes en el camino del sol durante los escasos minutos que dura la ocultación.

Lo cierto es que, a día de hoy, los primeros indicios son para tener en cuenta que la posibilidad de que las nubes nos frusten el momento, es real. Se prevé, en principio, un día marcado por la nubosidad en toda la Región. Sin precipitaciones -salvo alguna mínima posibilidad en el Noroeste- pero con el cielo cubierto como protagonista.

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Mapa de nubosidad prevista entre las 18 y 24 horas del 12 de agosto. / Meteored

No queda otra que estar pendientes a próximas actualizaciones, ya que todavía quedan días para que el pronóstico varíe. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en su último boletín otorga un 50% de probabilidades de que el cielo esté cubierto durante el eclipse.