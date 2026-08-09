Sucesos
Detenido un integrante de un grupo criminal que estafa a personas mayores en cajeros de la Región de Murcia
El sujeto forma parte de una organización con sede en Francia que opera por una amplia variedad de territorios de España
EFE
Un sujeto perteneciente a un grupo criminal que se dedica a estafar a personas mayores en cajeros de la Región de Murcia, entre otros territorios de España, ha sido detenido en Zaragoza.
Esta organización tiene sede en Francia y opera por una significativa cantidad de comunidades. Concretamente, los agentes de la Policía Nacional comunican que las pesquisas realizadas les permitieron dilucidar que el individuo estafaba en Zaragoza, Huesca, Valencia, Granada, Santander, Castellón, Madrid, Alicante y la Región.
En este sentido, aclaran que la estrategia del grupo es desplazarse desde el país galo hasta España para cometer los delitos en pocos días con el objetivo de, posteriormente, retornar a Francia y obtener el máximo beneficio económico al mismo tiempo que dificultan la labor de las autoridades.
La Policía Nacional informa que el detenido es el presunto autor de catorce delitos mediante el método conocido como "scalping", con perjuicio cercano a los 60.000 euros.
Estafa
Esta forma de engaño consiste en decirle a la víctima, generalmente personas mayores, que ha olvidado recoger un billete. Mientras la persona comprueba si le ha faltado algún billete, el delincuente observa el PIN y sustrae la tarjeta bancaria.
Explican que, normalmente, suelen hacer creer a la víctima que el cajero ha retenido la tarjeta y le recomiendan pedir ayuda al banco en horario de oficina. Una vez tienen la tarjeta y el PIN en su poder, extraen el dinero en efectivo.
Investigación
La detención de este hombre se produjo el pasado 23 de julio y, tal y como ha informado la policía, ha permitido identificar a otros miembros del grupo criminal. Añaden que el gran reto está siendo la elevada movilidad internacional de los investigados y la ausencia de antecedentes en España.
La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones al utilizar cajeros automáticos, evitando que personas desconocidas se sitúen demasiado cerca durante la operación y no facilitando en ningún caso el acceso a la tarjeta bancaria o al código PIN. Ante cualquier incidencia, se recomienda contactar directamente con la entidad bancaria antes de seguir las indicaciones de terceros.
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