La Comunidad abre la puerta a que las mascotas puedan viajar en transporte público

Coger un autobús con el perro, llevar al gato en transportín o desplazarse con otro animal de compañía en el transporte público será posible en la Región de Murcia si prospera la nueva normativa que quiere impulsar el Gobierno autonómico y que abriría la puerta a regular el acceso y la entrada a miles de animales en estos vehículos.

Con la pionera iniciativa, la Región de Murcia quiere dar "un paso decisivo" hacia una regulación moderna que pretende adaptar los servicios públicos a una realidad social cada vez más presente: la convivencia y movilidad de las personas junto a sus animales de compañía. Ya se pueden ver acompañando a sus dueños en centros comerciales, en algunas playas habilitadas para su uso y disfrute, en hoteles, alojamientos turísticos, restaurantes y cada vez más comercios que permiten su acceso y el transporte público no quiere ser menos.

En la Comunidad hay más de 413.00 animales de compañía registrados oficialmente, según el adelanto de la primera Estadística Nacional sobre Protección Animal, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y publicado en junio de este año. Dicho de otra forma, ya hay un animal doméstico por cada cuatro habitantes. Del total, 204.520 son perros y 153.494 gatos, mientras que los 55.405 restantes corresponderían a otras especies, como conejos, aves, reptiles o tortugas.

El Gobierno regional considera que esta regulación permitirá equilibrar el derecho de las personas propietarias de animales de compañía a utilizar el transporte público con el derecho del resto de viajeros a disfrutar de un "servicio seguro, higiénico y confortable".

Para ello, la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial que dirige Jorge García Montoro abrirá en las próximas semanas un trámite de consulta pública previa con el objetivo de recoger las opiniones de la ciudadanía y de los colectivos implicados antes de redactar el futuro decreto.

Un modelo "más sostenible"

Con este decreto el Ejecutivo de Fernando López Miras pretende dar respuesta al importante incremento de animales de compañía en los hogares de la Región de Murcia, y a la creciente demanda social de poder desplazarse con ellos en autobuses y otros medios de transporte público. Asimismo, busca "favorecer una movilidad más sostenible, reduciendo el uso del vehículo privado y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos".

Entre los principales objetivos de la futura regulación se encuentran establecer un marco jurídico común para toda la Región de Murcia: definir las condiciones de acceso de los animales, como la identificación, el estado sanitario, el uso de transportines o sistemas de sujeción; las limitaciones de tamaño o número de animales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia entre todos los usuarios; proteger el bienestar animal y facilitar la gestión a las empresas operadoras del transporte.

Con más de 413.000 registrados, la Región ya cuenta con un animal doméstico por cada cuatro habitantes

La iniciativa daría así desarrollo al artículo 9 de la Ley 6/2017, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia, que reconoce el derecho de las personas a viajar con sus animales, con el objeto de establecer de forma clara y homogénea las condiciones de acceso a los distintos servicios de transporte público en el ámbito regional.

La citada ley ya establecía que se permitirá el acceso de los animales de compañía a los transportes públicos, excepto al transporte aéreo, "siempre que reúnan las condiciones higiénico-sanitarias y de identificación previstas en esta ley y en sus normas de desarrollo, y el animal acceda en un habitáculo adecuado a las condiciones etológicas de su especie o, en el caso de los perros, mediante la utilización de correa y bozal".

Asimismo en uno de sus puntos también señalaba que las administraciones locales (ayuntamientos) podrían "limitar dicho acceso en determinadas franjas horarias o tipos de transporte" mientras que las empresas titulares de los medios de transporte podrían "fijar tarifas adicionales por el uso de estos medios de transporte por los animales de compañía".

Dos meses abierta

A expensas de conocer más detalles sobre la futura normativa, la consulta que se publicará en las próximas semanas estará dirigida a toda la ciudadanía, usuarios del transporte público, asociaciones de protección animal, operadores de transporte, entidades locales, organizaciones de consumidores, colegios profesionales y demás entidades relacionadas con el sector, según adelantan fuentes de la Consejería a este periódico.

Las personas y organizaciones interesadas podrán presentar sus propuestas y observaciones a través del portal de participación de la Comunidad durante un plazo de dos meses una vez que sea publicada la consulta, añaden.

"Deberían entrar los que estén vacunados, desparasitados y que tengan microchip"

Que todos los animales que pudiesen montar en transporte público estén "perfectamente identificados con microchip, con todas sus vacunas puestas y desparasitados de forma periódica". Es la principal reclamación que hacen los veterinarios murcianos ante la posibilidad de que las mascotas pudiesen hacer uso del transporte público.

Lo ideal sería que los perros o gatos más pequeños pudiesen ir metidos en sus transportines, mientras que a aquellos grandes que se les permita tengan que llevar obligatoriamente bozal y estén correctamente atados. Así lo considera Teresa López, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia en declaraciones a este periódico.

"Al igual que yo tengo una tarjeta de transporte, la Comunidad tendría que generar un documento para los animales, como un ‘DNI’", explica. Ese documento sostiene, debería expedirse únicamente después de comprobar que la mascota cumple con esta serie de requisitos básicos.

La presidenta del colegio insiste en que estas condiciones ya se exigen a los perros guía para poder acceder al transporte público y a otros espacios, por lo que considera razonable aplicar criterios similares al resto de animales que vayan a compartir estos entornos.

López también sostiene que la cuestión no solo afecta a los propietarios de animales, sino al conjunto de la ciudadanía, ya que existen personas con alergias graves a, por ejemplo, "el pelo de gato" que también tienen derecho a utilizar el transporte público en condiciones de seguridad.

También desde la Plataforma en Defensa del Transporte Público, su portavoz, Francisco José Ruipérez, señala a La Opinión que habrá que estudiar en profundidad la propuesta para ver cómo se configura.

Noticias relacionadas

"Si no hay nadie que vigile o controle el cumplimiento de esas normas, será muy difícil que funcionen. Los conductores ya tienen suficiente trabajo como para asumir también esa responsabilidad. Todo dependerá de los medios que la Administración esté dispuesta a destinar para supervisar el acceso de los animales al transporte público y hacer cumplir las condiciones establecidas, incluyendo también límites sobre el tipo de animal que puede viajar", explica.