La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia

El lunes seguirá la tónica del domingo: lluvias y tormentas en casi todos los territorios de la Región de Murcia. La Aemet ha colgado en su web una alerta amarilla por estos dos fenómenos meteorológicos para todas las comarcas regionales, excepto el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Donde mayor peligro pueden suponer las tormentas es en el Altiplano, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por precipitación acumulada en una hora de 30 mm.

Según indicó la institución meteorológica de referencia en España, la precipitación acumulada podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en el Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura. Aparte de la lluvia, podrían tener lugar tormentas en el Altiplano, el Noroeste, la Vega del Segura y el Valle de Guadalentín, Lorca y Águilas.

Estos eventos del clima podrán ir acompañados de granizos y rachas de viento fuertes de forma puntual en las localidades que integran estas comarcas. Al igual que ocurrió con el pasado domingo, el periodo de mayor riesgo se concentrará durante la tarde.

El aviso comienza, concretamente, a las 14.00 horas y finaliza a las 20.00 de la noche. La Agencia Estatal de Meteorología estima que la probabilidad de que esto tenga lugar es del 40 al 70 por ciento.

Una mujer camina por Murcia con su paraguas en medio de una ola de calor. / Juan Carlos Caval

Temperaturas

La lluvia no provocará una bajada de las temperaturas. Los termómetros permanecerán en cifras muy similares a las que han tenido durante las últimas semanas. Predominará el calor sofocante y las noches tropicales con las que tanto cuesta dormir.

En la ciudad de Murcia se producirá un ligero descenso de las máximas. De los 39 grados del domingo se pasará a 38 durante las horas altas del lunes. No obstante, el calor no cederá terreno en la noche, las mínimas serán de 24 grados.

El agua tampoco relajará los termómetros del Altiplano. La Aemet indica en su web que el municipio de Yecla tendrá máximas de 37 grados y mínimas de 19; cifras calcadas a las que se registraron el domingo.

Cartagena, por su lado, vuelve a librarse de lo peor y permanecerá durante todo el día sin avisos por calor, tormentas o precipitaciones. Los grados también seguirán invariables en este territorio costero: 35 de máximas, 24 de mínimas.

Caravaca de la Cruz, en el noroeste de la Región, aumentará en un grado las mínimas y disminuirá el mismo número en las máximas con respecto al domingo: 20 y 36, respectivamente. El mismo camino seguirá Lorca, donde la Aemet pronostica 36 grados durante el día y un descenso hasta los 23 por la noche.

Martes

Por el momento, la Aemet no ha puesto ninguna alerta por lluvias o tormentas para el martes. No obstante, el calor se mantendrá e, incluso, aumentará en algunos municipios del territorio regional.

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Las mínimas estarán en las mismas cifras señaladas para el lunes, excepto en Caravaca y Lorca donde, según indican, bajarán un grado. Las máximas, en cambio, aumentarán un grado en todas las zonas, excepto en Cartagena: 34 grados al igual que el 10 de agosto.