Más de 700.000 euros para promover la inclusión de la población gitana de la Región de Murcia

3.500 personas en situación de vulnerabilidad pertenecientes a la población gitana se verán beneficiados por la nueva actuación del Gobierno Regional para promover su inclusión con una financiación de más de 700.000 euros, un importe dirigido a desarrollar diferentes proyectos de atención. Estos proyectos, enmarcados en el Plan de Desarrollo Gitano, se ejecutarán desde los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Las actuaciones contempladas en esta iniciativa están dirigidas a reforzar la intervención social en ámbitos como el empleo, la vivienda, la educación o la reducción de la pobreza y la exclusión social. Se trata de medidas que fomentan la participación activa de la población gitana en la vida social y comunitaria.

Entre las medidas destacan aquellas dirigidas al apoyo educativo para prevenir el absentismo escolar, las actividades de ocio educativo, la orientación social a familias, el acompañamiento para el acceso a recursos de formación y empleo o las actuaciones de sensibilización para difundir la cultura gitana, promoviendo la convivencia con el resto de la ciudadanía.

Además, contribuirán a reforzar el trabajo en red entre administraciones, entidades sociales y recursos comunitarios a fin de responder de forma eficaz a las necesidades que se puedan detectar en cada territorio.

Esta iniciativa se llevará a cabo en 13 municipios, aquellos que concentran una mayor parte de población gitana y donde se están realizando actuaciones de carácter preventivo, educativo y comunitario. Las localidades beneficiarias de esta inversión son Águilas, Alcantarilla, Archena, Cartagena, Cieza, La Unión, Las Torres de Cotillas, Lorca, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras, Totana y Jumilla.

La financiación total de los proyectos asciende a 705.570 euros, de los que más de 602.000 corresponden a fondos propios de la Comunidad, y el resto a la Administración General del Estado. El Gobierno regional manifiesta su compromiso con esta línea de actuación dando continuidad a estos programas que han demostrado un impacto positivo en los municipios donde se están desarrollando.

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El Plan de Desarrollo Gitano es una actuación ya consolidada que promueve la igualdad de oportunidades de la comunidad gitana con el objetivo de garantizar su inclusión socioeconómica. Así, esta nueva inversión permite reforzar una red de atención y acompañamiento que contribuye a la cohesión social desde hace más de tres décadas.