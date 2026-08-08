Medio ambiente
Treinta cadenas humanas abrazan el agua y el Mar Menor en la Región de Murcia
Más de 20.000 personas en toda la Región han participado en esta iniciativa, según datos de la organización del evento
Un total de 30 cadenas humanas se fundieron en un solo abrazo al agua y al Mar Menor en la Región de Murcia. Jesús Cutillas, uno de los organizadores de esta iniciativa, confirmó que "este año ha vuelto a ser un éxito de asistencia con más de 20.000 personas".
En el Mar Menor, indicó que las organizaciones que apoyaban la iniciativa y los veraneantes se dieron la mano para crear 20 cadenas "en las playas más importantes de la laguna a las que hay que sumar otras 10 que se han hecho en otros puntos de la Región".
El abrazo al Mar Menor y al agua duró "en torno a diez minutos", explicó Cutillas, que añade que "es un acto simbólico en el que lo importante es que todo el planeta se une por la misma agua". Después del acto principal, Cutillas, describió que "en Los Alcázares escuchamos Sol y sal de Nunatak y Shinova, al tiempo que se gritaba en favor de la recuperación de la laguna".
Las cadenas, no obstante, continúan en otras partes del planeta, dando lugar a "64 en todo el mundo, que cuentan con el apoyo de 124 organizaciones distintas". En la Comunidad, los actos siguen esta noche con una obra de teatro sobre el agua "en la que el Mar Menor tiene un papel protagonista", y el próximo día 13 anuncia Cutillas que la organización estará presente para reivindicar la instalación de un centro de salud en Los Alcázares.
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