El Servicio de Apoyo Psicosocial atiende a 675 jóvenes en un año

El Ayuntamiento de Archena, a través de la concejalía de Juventud, continúa reforzando su compromiso con la salud mental y el bienestar emocional de la población joven mediante el Servicio de Apoyo Psicosocial, un recurso municipal gratuito, confidencial y especializado dirigido a jóvenes de entre 13 y 35 años. Durante el último año, el servicio ha atendido a un total de 675 usuarios. De ellos, 123 jóvenes han recibido atención individualizada, llevándose a cabo 507 citas de intervención psicológica individual.

Además, 552 jóvenes han participado en los diferentes talleres psicoeducativos desarrollados en el municipio, orientados a la prevención, la promoción de la salud emocional y la adquisición de herramientas para afrontar situaciones cotidianas.

Cartel del Servicio de Apoyo Psicosocial de Archena. / L.O.

Este servicio se desarrolla en coordinación permanente con los centros educativos de Archena y con el Centro de Salud, favoreciendo una atención integral y cercana a las necesidades de la juventud. La intervención se realiza garantizando en todo momento la confidencialidad, el anonimato y la accesibilidad para los usuarios.

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Los datos recogidos durante este periodo reflejan las principales preocupaciones y dificultades que afectan actualmente a la población joven. El 39,8 por ciento de las consultas estuvieron relacionadas con ansiedad y estrés.