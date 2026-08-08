Solo cuatro playas de la Región de Murcia logran un '10' en accesibilidad

La Región de Murcia cuenta este verano con 17 playas que disponen de servicio gratuito de baño asistido, seis más que el año pasado; sin embargo, sigue habiendo un 40% que presentan serias carencias para las personas con discapacidad. Así lo refleja el último informe sobre accesibilidad en las playas elaborado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, en colaboración con Famdif/Cocemfe Murcia, que analiza las condiciones de accesibilidad de las principales playas de la Costa Cálida.

Este año se han analizado un total de 84 puntos de acceso de 76 playas —dos más que en 2025—, siendo solo cuatro los espacios que han alcanzado el nivel máximo de autonomía para los bañistas con problemas de movilidad, todos ellos en el municipio de Cartagena. Se trata de Playa Honda, Puerto Bello (La Manga), San Ginés (La Azohía) y Levante (Cabo de Palos). Esta última se incorpora a esta exclusiva lista después de que en ella se hayan implementado una "notable mejora" en infraestructuras y dotación de servicios de apoyo, explica el informe.

En el otro extremo, el dosier recoge hasta once playas no accesibles, tres más que el año pasado debido, fundamentalmente, a la inclusión en la muestra de espacios de carácter natural o protegidos que presentan severas barreras orográficas e impracticabilidad en los accesos, tales como Cala del Barco, Playa del Corral o la inclusión de la Playa de Calblanque, sumándose a entornos previamente evaluados como Las Salinas (La Llana), La Mota o Percheles.

Calblanque se estrena en el informe como inaccesible debido a su carácter natural y protegido con severas barreras orográficas

Se mantienen las seis playas no practicables parcialmente equipadas del año anterior. Se trata de enclaves cuyo acceso presenta obstáculos significativos, como resaltes pronunciados, rampas con pendiente excesiva, escalones y pasarelas demasiado cortas que no llegan a la arena húmeda, entre otras irregularidades. Bajo estas condiciones, las personas con movilidad reducida requerirán siempre de la asistencia de acompañantes. No obstante, estas playas analizadas sí disponen de varios de los siguientes equipamientos: aseo adaptado, panel de información, aparcamiento para personas de movilidad reducida cerca del punto, zona de sombra adaptada, pasarela enrollable o elementos de apoyo al baño como son la silla anfibia, muletas anfibias o andador anfibio. Cuatro municipios se reparten estas seis ubicaciones: Cala Cortina e Isla Plana Las Colonias, en Cartagena; Cala del Calnegre y Puntas de Calnegre, en Lorca; Barnuevo, en San Javier; y Torre Derribada, en San Pedro del Pinatar.

Cierran la lista negra las playas practicables, con rampas y pasarelas, pero sin equipamientos. Suben a 15, en gran medida por la incorporación de nuevas playas y la reclasificación de puntos donde persiste la falta de elementos adaptados o su mal estado de conservación. Allí se encuentran la de Levante, en Águilas; Bolnuevo, en Mazarrón; El Arenal, en San Javier; y Cala del Pino, Los Nietos (oeste) y Los Alemanes, en Cartagena; entre otras.

En total, 32 puntos de los 84 analizados no son recomendables para personas con discapacidad, un 38,1%.

3 puntos con baño adaptado dentro del mar

Además de las cuatro playas citadas anteriormente que se encuentran en el podio de la clasificación, también destaca en el informe un importante avance en la categoría de 'Practicable equipada con baño asistido', que pasa de 1 punto en 2025 a 3 puntos en 2026, cambio impulsado por la consolidación de los servicios y equipamientos en el municipio de Águilas en La Colonia, Las Delicias y Las Delicias.

Por su parte, la categoría de 'Practicable equipada' sufre un significativo salto cuantitativo y cualitativo, duplicándose de 7 puntos en 2025 a 14 puntos en 2026, gracias a las actuaciones de mejora en playas como El Portús, Isla Plana, El Cuartel y La Chapineta de La Azohía, Cavanna, Playa Paraíso, Mar de Cristal, Islas Menores, Los Nietos (El Arenal), El Caletón en Cartagena y El Espejo en Los Alcázares.

En la franja intermedia de clasificación, los puntos 'Practicable parcialmente equipada con baño asistido' han aumentado también de 7 a 10 en este 2026, manteniéndose la prestación de ayuda al baño en municipios como San Javier (El Pedrucho, Mistral, Colón, Castillico, El Pedruchillo), Mazarrón (La Isla, Bahía-La Reya) y Águilas (Calabardina, Calarreona, Poniente).

La app ACCEDE Playas facilita a los usuarios la planificación de sus visitas en función de las condiciones de accesibilidad de cada lugar

En total, la Región de Murcia cuenta este verano con 17 playas que disponen de servicio gratuito de baño asistido, seis más que el año pasado, y que ofrece personal especializado y sillas anfibias para facilitar el acceso al mar de personas con movilidad reducida. Los bañistas que necesiten esta ayuda podrán dirigirse a seis playas de Águilas (Calarreona, Poniente, La Colonia, Las Delicias en dos puntos y Calabardina), tres de la bahía de Mazarrón (San Ginés, La Isla y Bahía-La Reya), seis del Mar Menor (Mistral, Colón, El Castillico, Puerto Bello, Playa Honda y El Pedruchillo) y dos de La Manga (en la parte del Mediterráneo: Levante de Cabo de Palos y El Pedrucho).

Asimismo, la Región cuenta con tres playas que disponen de zonas de baño adaptado dentro del mar: La Colonia, en Águilas; Villananitos, en San Pedro del Pinatar; y El Puerto, en Mazarrón. Estas áreas incorporan plataformas de acceso, pasamanos, butacas sumergidas y zonas de sombra para facilitar el baño con mayor autonomía.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, que visitó ayer la playa de Levante de Cabo de Palos, destacó que "la accesibilidad constituye un elemento esencial para avanzar hacia un modelo turístico de mayor calidad y capaz de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de este litoral en igualdad de condiciones".

Toda esta información puede consultarse de forma detallada tanto en el portal de turismo de la Región de Murcia como en la aplicación móvil 'ACCEDE Playas', desarrollada por Famdif/Cocemfe Murcia, que facilita a los usuarios la planificación de sus visitas en función de las condiciones de accesibilidad de cada playa. La consejera subrayó que estas vías ofrecen "información fiable y actualizada para que cualquier persona pueda elegir la playa que mejor se adapte a sus necesidades, al tiempo que ayuda a los ayuntamientos a seguir mejorando sus equipamientos".