Medio Ambiente
Miles de personas se dan cita hoy para abrazar al Mar Menor
Se espera que una cadena humana rodee la laguna salada a partir de las 13 horas
El Mar Menor recibirá el afecto de los veraneantes en el que será el sexto abrazo que se dé a la laguna salada. El evento tendrá lugar hoy a la una de la tarde. Las organizaciones promotoras esperan repetir las cifras del año anterior, cuando se recreó una cadena humana cuyos eslabones estaban formados por "entre 20.000 y 30.000 personas", afirma Jesús Cutillas, uno de los organizadores, quien añade que "ya llevan más de 60 abrazos programados y 117 organizaciones participantes".
Cutillas explica que "prácticamente en todas las playas que dan al Mar Menor hay alguna cadena organizada" y asegura que donde "seguro" que van a estar es en la Plaza del Espejo, en la localidad costera de Los Alcázares, pues se trata del "centro neurálgico" del evento.
La actividad surgió a raíz de una segunda "matanza" de peces en el Mar Menor hace seis años, ocurrida después del conocido fenómeno de la 'sopa verde', en mayo de 2016, recuerda Cutillas: "Por desgracia, con la sopa verde no fue suficiente", lamenta el organizador, que sostiene que "tuvo que suceder una segunda masacre de peces" para que aumentase la preocupación por el estado de la laguna salada. La sopa verde motivó la recogida de firmas, mientras que esta «segunda desgracia» fue la que dio origen al movimiento.
Bajo el lema "salvemos al agua", la convocatoria pretende trasladar un mensaje claro: "el agua es vida y protegerla es una responsabilidad colectiva". Las organizaciones recuerdan que el Mar Menor es el primer ecosistema acuático de Europa con personalidad jurídica, "por lo que sus derechos deben hacerse efectivos".
El abrazo "simboliza un acto de resistencia, de esperanza y de compromiso frente a la degradación de ríos, lagunas, mares, océanos, acuíferos y manantiales", recalcan.
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