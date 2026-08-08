Cuatro meses para ver al psicólogo en San Andrés

La espera para consultar una cita con alguno de los dos profesionales en psicología infanto juvenil del Centro de Salud de San Andrés en Murcia asciende a cuatro meses en el caso de la hija de María Martínez, vecina de este barrio de la capital.

Martínez describe que este centro de salud cuenta con únicamente dos profesionales dedicados a esta área, las cuáles desde el mismo centro sanitario le habrían informado que están de baja y no van a cubrir su falta, por lo que animaban a los padres a usar la hoja de reclamaciones. Además, señala que la duración de las sesiones «es de menos de 30 minutos por el gran volumen de consultas que tienen que atender, pero muchas veces no es tiempo suficiente para atender sus necesidades».

Una situación que indica que contrasta con la del hospital de día, que se encuentra en la misma planta de este centro de salud, en el que «la atención mejora ya que las citas son cada 15 días».

Esta situación cambió esta semana, según cuenta, ya que el centro habría incorporado una psicóloga nueva con la que habría concertado una cita para atender a su hija a finales de mes, aunque no sigue el caso de su hija. Para ver a su profesional de cabecera «la siguiente cita me la daban para enero y mi hija no puede esperar tanto tiempo», insiste.

En la Región de Murcia, los últimos datos del Servicio Murciano de Salud (SMS) a diciembre de 2025 reducía la espera media nacional para consultar con un especialista hasta los 89,33 días de demora en la Comunidad.