Los centros sanitarios cuelgan el teléfono en la Región de Murcia

La dificultad para contactar con el personal de los centros de salud colma la paciencia de los usuarios en la Región de Murcia, que a pesar de llamar de forma continuada a su ambulatorio de referencia, la respuesta es siempre la misma: no está disponible. Por lo que la única solución reside en acudir de manera presencial a las disposiciones del centro médico, lo que dificulta el acceso a la sanidad a las personas mayores o con movilidad reducida, así como al resto de paciente en general.

Esta misma situación ha sido comprobada por miembros de la redacción que llevan días intentando contactar con personal sanitario en distintos centros médicos de Murcia, no encontrando respuesta, por lo que la solución reside en acudir de forma presencial al ambulatorio. Aunque el contacto in situ no siempre es el más rápido, ya que, en algunos casos, acudir a la consulta del médico de cabecera puede demorarse hasta 20 días en el centro de salud del Infante en Murcia, lo que desborda la asistencia de los pacientes a los servicios de Urgencias, cuando la ocasión lo requiere.

Desde la Consejería de Salud responden que «no hay ningún paciente que tenga un tiempo de espera en el Infante de 20 días». Además, señalan que en este ambulatorio, «el 35% de los pacientes logran cita el mismo día que lo solicitan, el 21% en 1 o 2 días y el 14 por ciento en 3 o 4 días». También aseguran que «los centros de salud y consultorios realizan un importante esfuerzo por mantener la actividad durante el verano y garantizar la asistencia sanitaria. En estas fechas se priorizan las citas presenciales».

Asimismo, recuerdan que «el SMS contratará este verano a más de 6.500 profesionales para garantizar la atención sanitaria en la Región de Murcia y conciliar el derecho al descanso de las plantillas durante el verano. Para poder desplegar este dispositivo, la Comunidad invierte más de 37 millones de euros». Además, «los contratos suman 500 más respecto al pasado año y dentro de las contrataciones previstas, cerca de 455 corresponderán a facultativos, más del doble que en el verano de 2025, cuando se sumaron alrededor de 200 profesionales de esta categoría».

Esta situación de retrasos en el acceso a la sanidad pública ya fue descrita en el último Barómetro Sanitario, con encuestas en la Comunidad, en el que se indicó que tres de cada diez pacientes tardan más de diez días en lograr cita en su centro de salud o consultorio. El trabajo del Ministerio de Sanidad analizó la situación del sistema sanitario y la valoración de los usuarios con más de 2.600 encuestas, en las que también participaron ciudadanos de la Región de Murcia, lo que refleja la realidad de la asistencia sanitaria en nuestro país y los puntos débiles de la misma.

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No obstante, la Consejería de Salud respondió cuando se conocieron los datos que las cifras del Barómetro Sanitario no serían extrapolables a la Región, ya que la muestra murciana es reducida (121 entrevistas) y aclara que según datos actualizados de la Dirección General de Atención Primaria, el 62% de los pacientes esperan dos días o menos para ser atendidos por su médico de familia, mientras que en Pediatría, el 73% de los niños son atendidos el mismo día que sus padres o tutores solicitan la cita, y el 96% son vistos en dos días o menos.