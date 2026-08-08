El pastoreo no frena el fuego, según Ecologistas en Accion

La Región de Murcia ha registrado 134 incendios forestales este verano, un fuego que ha arrasado 630 hectáreas de monte, una extensión equivalente a cuatro veces el campus universitario de Espinardo. En este contexto, ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores) ha propuesto recuperar el pastoreo de ovino y caprino como herramienta para limpiar la maleza de los montes murcianos y reducir así el riesgo de incendio. La organización agraria defiende que los rebaños pueden cumplir una función preventiva, consumiendo la vegetación que actúa como combustible en caso de fuego.

Desde Ecologistas en Acción, sin embargo, se apuntan varias dificultades para que esta propuesta se traduzca en una solución real a corto plazo. Su portavoz, Rubén Vives, sostiene que la actividad ganadera no tiene tantas trabas legales para acceder al monte. Recuerda que los concursos públicos para el aprovechamiento de pastos en montes de titularidad pública «se venían quedando desiertos» por falta de interés de los ganaderos.

El portavoz señala varios obstáculos prácticos que explican por qué el pastoreo forestal apenas se practica hoy en la Región. Entre ellos, la distribución del ganado: Murcia cuenta con unas 500.000 cabezas de ovino, una cifra similar a las 500.000 hectáreas forestales de la Región, repartidas en unas 750 explotaciones semiextensivas concentradas en zonas de cultivo intensivo —como el Valle del Guadalentín o el Campo de Cartagena—, alejadas de las masas forestales. «La logística para eso sería tremenda», resume Vives.

A ello, se suma la pobreza del pasto en un monte árido como el murciano. Recalca que trasladar los rebaños hasta zonas forestales no puede hacerse «a base de camiones para transportar animales y para llevar agua y comida».

El portavoz ecologista también apunta a la transformación social que ha vivido la profesión de pastor en las últimas décadas. Se trata, además, de un trabajo duro que atrae poca mano de obra local y que depende en gran medida de trabajadores extranjeros, un colectivo del que, según Vives, tampoco hay disponibilidad suficiente para cubrir las necesidades de miles de pastores que un plan de este tipo exigiría a nivel estatal.

A esto se suma el estado de las vías pecuarias, la infraestructura —con sus descansaderos y abrevaderos— necesaria para que el pastoreo extensivo sea operativo. El portavoz sostiene que la Región de Murcia se sitúa entre las últimas de España en su recuperación, con menos del 1% de estos terrenos deslindados y al menos diez municipios sin clasificar todavía. «La red de vías pecuarias está hecha un auténtico desastre», lamenta.

Frente a la propuesta del pastoreo, desde Ecologistas en Acción plantean otras medidas que consideran prioritarias para la prevención de incendios. El portavoz insiste en que «no hay soluciones mágicas» y pone el acento en el origen humano de la mayoría de los fuegos —negligencias, accidentes, intencionalidad o líneas eléctricas mal mantenidas—, la creación de franjas de vegetación controlada entre urbanizaciones y monte, y la necesidad de disponer de medios de extinción bien preparados y pagados durante todo el año.

También reivindica el papel de los herbívoros silvestres —conejos, jabalíes, ciervos o cabras montesas— en el control de la vegetación: «Hacen un papel mucho más efectivo que la ganadería extensiva», asegura, frente a la práctica habitual de autorizar batidas de caza que reducen sus poblaciones.

Rubén no cuestiona la intención de la propuesta de ASAJA, pero sí insiste en que, sin resolver antes estos obstáculos estructurales, el pastoreo forestal difícilmente puede convertirse en una herramienta eficaz contra los incendios en la Región. Como resume él mismo: "No hay una varita mágica para solucionar problemas complejos de forma rápida. Esto funciona poco a poco”.