Aviso amarillo por lluvias y tormentas para este domingo en casi toda la Región

Durante el domingo las temperaturas permanecerán casi invariables con respecto a los últimos días. Sin embargo, los avisos para este fin de semana llegarán de la mano de lluvias y tormentas que afectarán a la práctica totalidad del territorio regional.

Si bien el calor extremo ha bajado de los 40 grados. En las últimas jornadas las alertas han seguido haciendo acto de presencia con cifras que rondan los 38 grados y, para más inri, se han sumado las precipitaciones.

El aviso por lluvias más destacable afectará al Noroeste, donde se podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las horas de riesgo estarán entre las 14.00 y las 22.00, según indica la Aemet en su página web.

El resto de territorios que estarán bajo la amenaza baja por tormentas son el Altiplano, la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Asimismo, se mantendrá el aviso por temperaturas máximas de hasta 38 grados en distintas zonas de la Región de Murcia. Las más altas, en principio, se registrarán como de costumbre en zonas de la Vega del Segura.

Todos estos fenómenos meteorológicos podrán venir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, tal y como señala la Aemet.

El aviso por calor, por su parte, permanecerá en el Noroeste, la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas desde las 13.00 horas de la tarde hasta las 21.00 horas de la noche.

Un grupo de personas se protege de la lluvia con paraguas y chubasqueros / Juan Carlos Caval

Temperaturas

Los termómetros no experimentarán demasiadas variaciones. En la ciudad de Murcia las máximas bajarán 1 grado con respecto al sábado: de 39 a 38. Las mínimas, en cambio, aumentarán hasta los 24ºC.

En el Altiplano no hay alerta amarilla por calor, solo por tormentas, pero esto no significa que el día vaya a ser fresco en esta zona al norte del territorio levantino. Yecla registrará máximas de hasta 37 grados. Eso sí, las noches serán más ligeras con mínimas de 19.

En Cartagena no habrá tormentas ni lluvias, aunque si podría haber algunos intervalos de nubosidad pasadas las 18.00 horas del domingo. Tampoco tendrán una alerta por calor, pero las máximas llegarán a los 35 grados y las mínimas se quedarán en los 24.

La peor parte de este 9 de agosto se la lleva el Noroeste, puesto que además de las lluvias y las posibles tormentas, el calor alcanzará los 37 grados durante el día y bajará hasta los 19 durante la noche. Lorca, por su lado, complementará las tormentas con máximas de 37 y mínimas de 22.

Lunes y principio de la semana

El próximo lunes quedará algún aviso por tormenta. Por el momento la Aemet indica que solo correrán peligro bajo por este fenómeno meteorológico los territorios del Noroeste de ala Región.

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Al respeto del calor, las temperaturas permanecerán prácticamente invariables el lunes. El pronóstico sitúa, de hecho, cifras idénticas a las del domingo en los territorios de Murcia, Yecla y Cartagena. En Caravaca las máximas descenderán a 36 grados y las mínimas crecerán a 20. De igual manera será el día en Lorca, con 36 y 23 grados, respectivamente.