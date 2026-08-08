Asaja prevé una caída del 30% en la cosecha del limón Fino en la Región de Murcia

Asaja Región de Murcia prevé una reducción de alrededor del 30% en la cosecha de limón Fino de la Región de Murcia para la campaña 2026/2027 respecto a la campaña anterior, según las primeras estimaciones realizadas a partir de la evolución de las plantaciones y de las observaciones realizadas sobre el terreno.

Esta previsión debe considerarse todavía orientativa, ya que la cosecha final dependerá de la evolución de las plagas y enfermedades, las condiciones meteorológicas durante los próximos meses, la disponibilidad de agua y el porcentaje de fruta que finalmente alcance los calibres y condiciones exigidos por el mercado.

No obstante, Asaja Murcia considera que el escenario de partida es moderadamente optimista desde el punto de vista comercial, al coincidir una previsión de menor cosecha con una demanda europea consolidada y con perspectivas de crecimiento.

Menor producción y un mercado previsiblemente equilibrado

La reducción estimada de alrededor del 30% en la cosecha de Fino puede contribuir a mantener un equilibrio más favorable entre oferta y demanda durante la próxima campaña.

La experiencia de la campaña 2025/2026 ha demostrado que, cuando la oferta se ajusta a las necesidades del mercado, el limón español es capaz de mantener cotizaciones atractivas para el agricultor.

Asaja Murcia considera que, si las previsiones actuales se confirman, existen posibilidades de mantener un buen nivel de precios durante buena parte de la campaña 2026/2027.

Sin embargo, la organización recuerda que todavía quedan varios meses para el inicio de la recolección y que cualquier alteración importante de la producción o de la oferta disponible en Europa puede modificar esta previsión.

Turquía: una competencia que previsiblemente será menor al inicio de campaña

Uno de los elementos que Asaja Murcia considera favorables para el comienzo de la campaña española es la previsible menor presión del limón turco.

Turquía sufrió durante 2025 importantes daños por heladas y episodios de frío que afectaron especialmente a las principales zonas productoras de cítricos. Las previsiones realizadas para la campaña 2025/2026 reflejaron una fuerte reducción de la producción turca de limón, después de que el cultivo ya hubiese sufrido una caída en la campaña anterior.

Por ello, Asaja Murcia considera que la oferta turca difícilmente alcanzará al inicio de la campaña 2026/2027 los niveles de normalidad anteriores a estos episodios climáticos, aunque será necesario vigilar la recuperación productiva y, sobre todo, el volumen que Turquía destine al mercado europeo.

La menor presión turca podría resultar especialmente relevante durante las primeras semanas de septiembre y octubre, coincidiendo con el arranque de la campaña de Fino.

Sudáfrica y Argentina, dos factores a vigilar

Junto a Turquía, Asaja Murcia considera imprescindible realizar un seguimiento de las entradas de limón procedente de Sudáfrica y Argentina durante el inicio de la campaña española.

La coincidencia temporal entre las últimas partidas del hemisferio sur y la entrada progresiva del limón Fino español puede tener una incidencia directa sobre la oferta disponible en Europa y, por tanto, sobre la formación de los precios en origen.

Por ello, Asaja Murcia considera necesario disponer de información transparente y actualizada sobre las cantidades importadas y su evolución durante las primeras semanas de la campaña.

La organización agraria entiende que el comportamiento conjunto de Sudáfrica, Argentina y Turquía será uno de los principales factores externos que habrá que vigilar durante el inicio de la campaña.

Una demanda europea consolidada y con perspectivas de crecimiento

A juicio de Asaja Murcia, otro elemento fundamental para el optimismo es la demanda consolidada del limón en los mercados europeos.

España cuenta con una posición privilegiada como proveedor europeo y el limón murciano presenta unas características de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria que constituyen una ventaja competitiva frente a producciones de terceros países.

Asaja considera que esta posición debe seguir reforzándose mediante la promoción del consumo y la diferenciación del limón español, poniendo en valor su calidad, frescura, seguridad alimentaria y cumplimiento de los exigentes estándares europeos de producción.

La calidad del limón murciano, una ventaja competitiva

Asaja Murcia destaca especialmente la calidad del limón producido en la Región, que constituye uno de los principales argumentos para consolidar su posición en los mercados europeos.

La organización considera que el sector debe aprovechar esta ventaja para diferenciarse de las producciones de terceros países y evitar que la competencia se base exclusivamente en el precio.

“El limón español no debe competir únicamente por precio. Tenemos que competir por calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y garantía para el consumidor europeo”, señala Asaja Murcia.

Las plagas pueden alterar la previsión

A pesar de las buenas perspectivas comerciales, Asaja Murcia advierte de que la situación sanitaria constituye uno de los principales elementos de incertidumbre.

La incidencia de plagas y enfermedades durante los próximos meses puede reducir todavía más la producción prevista y afectar a la calidad y al porcentaje de fruta comercializable.

La organización reclama que los agricultores dispongan de herramientas eficaces para proteger sus plantaciones, así como una mayor rapidez en la investigación y autorización de soluciones alternativas.

Asaja considera especialmente necesario reforzar la vigilancia y actuación frente a las nuevas amenazas sanitarias que afectan a los cítricos de la Región de Murcia.

La meteorología tendrá la última palabra

La cosecha definitiva también estará condicionada por la evolución meteorológica.

Las temperaturas extremas, olas de calor, lluvias intensas, tormentas u otros fenómenos adversos pueden alterar el desarrollo del fruto, afectar a los calibres y modificar las previsiones iniciales.

Por este motivo, Asaja Murcia considera que el dato de reducción del 30 % debe entenderse como una primera estimación de campo que tendrá que actualizarse conforme avance el verano.

El agua y la productividad siguen siendo factores determinantes

La organización agraria recuerda que la producción por hectárea continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del limón murciano.

Una menor producción permite mejorar los precios cuando la demanda se mantiene, pero también aumenta el coste unitario de producir cada kilo.

Por ello, Asaja Murcia considera imprescindible garantizar unas condiciones adecuadas de disponibilidad y calidad del agua, mejorar la productividad y reducir los costes de producción.

La rentabilidad del agricultor no puede depender permanentemente de campañas de escasez.

Perspectivas favorables, pero con prudencia

A juicio de Asaja Murcia, la combinación de factores que actualmente se observan permite afrontar la campaña 2026/2027 con un moderado optimismo:

Menor cosecha española + demanda europea consolidada + menor presión turca + calidad del limón español = escenario potencialmente favorable para los precios.

Pero la organización agraria insiste en que se trata de una previsión y que el mercado estará condicionado por la evolución de la producción y de las importaciones.

Especialmente determinantes serán las primeras semanas de septiembre y octubre, cuando coincidan la entrada del Fino español con las últimas disponibilidades de limón del hemisferio sur y con la evolución de la oferta de Turquía.

Asaja reclama aprovechar la oportunidad para mejorar la rentabilidad

Asaja Murcia considera que, si finalmente se confirma una reducción de producción de alrededor del 30% y se mantiene la fortaleza de la demanda europea, debe producirse una mejora real de la rentabilidad de las explotaciones.

La organización reclama que la recuperación de los precios permita compensar los elevados costes que soportan actualmente los productores, especialmente en mano de obra, agua, fertilizantes, tratamientos fitosanitarios, energía y recolección.

Noticias relacionadas

Asimismo, considera fundamental mantener una vigilancia permanente de los mercados internacionales para evitar que una entrada excesiva de producto de terceros países pueda provocar una presión injustificada sobre las cotizaciones en origen.