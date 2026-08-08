Agricultura recomienda a las autonomías el arranque de los limoneros afectados por la clorosis nervial

La clorosis nervial lleva ya varios meses preocupando a los agricultores de la Región de Murcia y otros territorios de España. El virus se detectó por primera vez en España a finales de 2025. En la Región, sin embargo, la declaración se produjo el 27 de mayo de este año tras la confirmación de varios positivos en Mula y la Vega del Segura.

Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recomendado a las autonomías proceder con el arrancado de los árboles infectados. Pese al consejo, la última palabra, según indicaron, la tienen los Gobiernos autonómicos.

Concretamente, comentaron que "ante una infección confirmada se debería proceder al arranque y destrucción de las plantas afectadas cuando así lo establezca la autoridad competente". Aclaran que el objetivo con esta acción es "evitar su dispersión".

Además de proceder al arranque de los árboles afectados, que suelen ser jóvenes, el MAPA ha aconsejado realizar prospecciones periódicas en las parcelas de limoneros, limpiar y desinfectar las herramientas de poda y corte y vigilar las poblaciones de pulgones y mosca blanca.

En este sentido, el Ministerio ha llegado a un acuerdo con las comunidades afectadas para llevar a cabo un protocolo de muestreo de material vegetal de reproducción. Asimismo, en septiembre tienen previsto realizar una valoración inicial de los resultados obtenidos en el campo. También indican que están ultimando un "Plan de actuación nacional de contingencias para plagas no reguladas", como es el caso de este virus.

El Servicio de Sanidad Vegetal elevó hace varias semanas a 73 la cifra de positivos detectados. Se encuentran distribuidos en 208 hectáreas. El aumento fue muy significativo porque un mes antes había solo 28 confirmados. Aunque, tal y como contó esta redacción, este crecimiento tuvo lugar, en parte, por el avance de la campaña de inspecciones.

Hasta ese 15 de julio se habían analizado 787 muestras, el 9,27% han resultado infectadas. La enfermedad está presente en 16 municipios murcianos. La mayoría de los casos positivos se encuentran en Murcia (18) y Mula (16).

El virus

La clorosis afecta principalmente al limonero y a la lima, en los que produce aclaramiento y amarilleamiento intenso de las nervaduras, distorsión foliar, manchas anulares y, en fases avanzadas, necrosis venosa.

A menudo los frutos de los árboles infectados presentan deformaciones, lo que se traduce en una reducción de la producción y, por tanto, en una pérdida de valor comercial. Cabe resaltar que la Región de Murcia es el principal productor de limones de España y uno de los más importantes del mundo: cuenta con 28.442 hectáreas; una cifra ligeramente superior al 50% de la producción nacional.

El país peninsular es el segundo productor mundial, solo por detrás de Argentina. Concretamente, cuenta con 54.055 hectáreas. Todas estas cifras proceden de los estudios del MAPA.

Sin tratamiento

El virus se transmite mediante insectos vectores como los pulgones y la mosca blanca. También por injertos o herramientas de corte que se encuentren contaminadas. Por el momento, no existe tratamiento curativo. La enfermedad puede estar presente en otras plantas como el naranjo y el mandarino. El problema con estos últimos es que albergan el virus sin manifestar síntomas. Esto los convierte en "reservorios asintomáticos".

Agricultura ha recordado que en Europa fue detectado por primera vez en Italia en 2025 y ha asegurado que "su origen o vía de entrada (en España) sigue siendo incierto".

Para asegurar la máxima protección posible, recomiendan utilizar plantones que proceden de viveros autorizados, con su correspondiente pasaporte fitosanitario y con garantías de trazabilidad y sanidad, así como evitar la utilización de material vegetal de origen desconocido y los injertos no controlados.

Un limón en la huerta. / L.O.

Situación en el resto de España

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, calcula que solo en su provincia se arrancarán alrededor 50.000 plantas enfermas, "un dato que es bueno si se compara con las previsiones que teníamos en junio", ha indicado

Cataluña apenas tiene limoneros (10 hectáreas, según el MAPA), pero cuenta con una gran oferta de plantones en sus viveros. En junio, Asaja Alicante ponía el origen de la infección en los lotes de plantones certificados comprados en 2024 y 2025 en viveros del sur de Tarragona.

Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación catalán han indicado que "la estrategia adoptada se ha centrado en evitar la dispersión del virus a través del material de reproducción" y que se ha inmovilizado y destruido todos los lotes de plantas afectadas, sin dejar de realizar prospecciones intensivas en los viveros.

La Comunidad Valenciana declaró oficialmente la presencia del virus, con focos localizados principalmente en la Vega Baja (Alicante), el 21 de abril de 2026, según el MAPA.

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca valenciana ha informado de que se han realizado 325 inspecciones y que de las muestras analizadas se han detectado 34 parcelas infectadas que suman 89 hectáreas y unos 38.000 plantones; también ha inmovilizado lotes de plantones en viveros tras analizar 7.500 muestras.

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Mediante una resolución, ha notificado la "obligatoriedad" de adoptar "tratamientos insecticidas frente a los vectores" y "el arranque y la desinfección" de las plantas y, para compensar a agricultores y viveristas, tramita otra resolución para establecer ayudas e iniciar el pago de indemnizaciones.