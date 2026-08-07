Los alojamientos rurales con piscina de la Región alcanzan el lleno total en julio

El turismo continúa sonriendo a la Región de Murcia y al Gobierno autonómico, que ayer pudo sacar pecho de los datos de ocupación del mes de juliodespués de que la consejera del ramo, Carmen Conesa, trasladara las cifras durante la reunión del Consejo de Gobierno.

El dato más destacable lo ofrecen los alojamientos rurales con piscina, que colgaron el cartel de completo el tórrido mes anterior. En general, contando con los que carecen de piscina, la ocupación media fue del 83%, 13 puntos más que en 2025.

«Son datos que confirman el crecimiento del turismo rural, de naturaleza, activo, gastronómico y de bienestar», explicó la portavoz del Ejecutivo, Marisa López Aragón, en la rueda de prensa posterior al Consejo. Subrayó así que «el crecimiento no se concentra únicamente en la costa», destacando el papel de las ciudades. En el ámbito del turismo urbano, Cartagena alcanzó en julio una ocupación hotelera del 80%, seis puntos más que el año pasado. «Un buen comportamiento al que han contribuido, sin duda, su importante oferta patrimonial y cultural, y la celebración de grandes eventos como el Rock Imperium o la Mar de Músicas», señaló.

Datos de julio Costa Cálida 85%. La Costa Cálida, que engloba aproximadamente 250 kilómetros de costa, cerró el mes con una ocupación hotelera del 85%, tres puntos más que en julio de 2025.

La Costa Cálida, que engloba aproximadamente 250 kilómetros de costa, cerró el mes con una ocupación hotelera del 85%, tres puntos más que en julio de 2025. Cartagena 80%. La ocupación hotelera alcanzó el 80% en Cartagena, frente al 74% de 2025.

La ocupación hotelera alcanzó el 80% en Cartagena, frente al 74% de 2025. Lorca 74%. Mantuvo el 74%, igualando el mejor registro de su serie histórica.

Mantuvo el 74%, igualando el mejor registro de su serie histórica. Murcia 73%. Llegó al 73% en Murcia, 12 puntos más que el pasado año.

Llegó al 73% en Murcia, 12 puntos más que el pasado año. Turismo rural 83%. Los alojamientos rurales de la Región de Murcia alcanzaron una media del 83%, 13 puntos más, llegando al 100% en los establecimientos con piscina.

Los alojamientos rurales de la Región de Murcia alcanzaron una media del 83%, 13 puntos más, llegando al 100% en los establecimientos con piscina. Campings 76%. Los campings mantuvieron una ocupación del 76%.

Destaca la evolución de la ciudad de Murcia, que pasó de una ocupación del 61% en julio de 2025 al 73% actual. Para el Gobierno, este aumento de 12 puntos refleja el «creciente atractivo turístico de la capital y el impacto de su programación cultural, musical y audiovisual».

Lorca mantiene una ocupación del 74%, igualando el mejor dato de su serie histórica y «consolidando una posición como de principal destino cultural y patrimonial regional», añadió López Aragón.

La Costa Cálida, que engloba aproximadamente 250 kilómetros de litoral, también ha mejorado sus resultados con una ocupación hotelera del 85%, tres puntos más que el año pasado. «Según los datos del sector, durante la segunda quincena de julio se alcanzó, incluso, el 88% gracias al buen comportamiento tanto de la demanda nacional como internacional», añadió la portavoz.

Los campings, por su parte, han mantenido el «excelente registro» del pasado ejercicio con una ocupación del 76% y las perspectivas para agosto continúan siendo «muy positivas», afirmó.

Para el Gobierno, esto demuestra que «estamos avanzando en uno de los principales objetivos de la política turística regional, que es diversificar la oferta y ofrecer experiencias atractivas para distintos tipos de visitantes durante todo el año».

Marisa López Aragón durante la rueda de prensa. / J. F. C.

«Los datos facilitados por las asociaciones empresariales confirman una evolución favorable respecto al verano pasado y consolidan la tendencia de crecimiento que viene experimentando el turismo regional. Unos resultados que, además, coinciden con las previsiones que el propio sector había avanzado al inicio de la temporada estival y que reflejan la fortaleza de la Región de Murcia como un destino turístico», manifestó López Aragón.

En este sentido, informó de que el sector prevé alcanzar en agosto una ocupación del 92% en la costa, del 93% en los alojamientos rurales y del 90% en los campings. También se esperan buenos registros en las principales ciudades, con una previsión del 82% en Lorca, del 80% en Cartagena y del 65% en Murcia.

Además, la portavoz del Gobierno murciano señaló que la reserva de última hora se ha consolidado como una práctica habitual, especialmente en los destinos de costa, por lo que el propio sector confía que esos resultados, los definitivos, puedan situarse incluso por encima de las previsiones. «En definitiva, estamos ante unos datos positivos que reflejan el atractivo, la diversidad y la capacidad de crecimiento del turismo de la Región», destacó.

Comité Interdepartamental Para seguir avanzando en esa dirección, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la creación del Comité Interdepartamental de Turismo de la Región de Murcia, un nuevo órgano de coordinación entre los distintos departamentos y organismos de la Administración regional. De esta forma, agregó la portavoz, «se va a permitir compartir información sobre proyectos, identificar necesidades comunes, anticipar posibles dificultades administrativas y promover actuaciones conjuntas».

Lucha contra la violencia de género

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Comunidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos para la sensibilización, prevención, detección precoz, atención inicial y actuación ante posibles casos de violencia contra la mujer.

Este convenio permitirá desarrollar actuaciones conjuntas con ese objetivo, contando para ello con la red de farmacias de la Región. La Consejería ejecutará acciones sensibilización y elaborará material de prevención y apoyo frente a esta violencia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región, por su parte, difundirá y distribuirá ese material informativo, así como las campañas de sensibilización para los profesionales de la red de farmacias.

Nuevo centro de Salud en San Javier

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la aceptación de una parcela cedida por el Ayuntamiento de San Javier para la construcción del nuevo centro de salud de Santiago de la Ribera.

La parcela, de cerca de 3.000 metros cuadrados y situada en la calle Bernal, ha sido cedida por el Ayuntamiento con la finalidad exclusiva de destinarla a este nuevo equipamiento sanitario. La aceptación de la cesión permitirá continuar con los trámites necesarios para impulsar la construcción del centro, que reforzará la atención sanitaria que se presta a los vecinos. El acuerdo establece que las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de cinco años desde la formalización de la entrega del inmueble.