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Casi seis mil casos activos de víctimas murcianas en VioGén

El sistema de protección contra la violencia de género registra 5.733 personas afectadas en la Región de Murcia

Manifestación para clamar contra la violencia de género y las violaciones (FOTO DE ARCHIVO)

Manifestación para clamar contra la violencia de género y las violaciones (FOTO DE ARCHIVO) / JORDI OTIX

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Gonzalo Cano

Gonzalo Cano

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuales 1.165 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo.

Además, según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, a 31 de julio de 2026, del total de casos activos, había 53.818 con menores a cargo de la víctima. Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.335 víctimas menores de 18 años; 25.756 mujeres de 18 a 30 años; 48.357 de 31 a 45; 26.685 de 46 a 64 y 2.533 de 65 y más años.

La estadística también refleja que hay 13.464 casos de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.885 casos activos; la Comunidad Valenciana, con 17.111; la Comunidad de Madrid, con 12.591; Canarias, con 6.462; Galicia, con 6.188; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.776; Castilla y León, con 5.586; Islas Baleares, con 4.306; Extremadura, con 2.967; Aragón, con 2.436, y Principado de Asturias, con 2.293.

El Sistema VioGén evalúa de forma objetiva el nivel de riesgo que sufre una víctima de violencia de género y coordina automáticamente las medidas de protección policial necesarias en España. Al centralizar e interconectar en tiempo real la información entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales, los juzgados, las prisiones y los servicios sociales, el sistema permite que toda institución detecte de inmediato cualquier novedad en el caso.

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Impone protocolos que van desde el contacto telefónico periódico y el seguimiento asistencial hasta la vigilancia física continua e inmediata las 24 horas, protegiendo a la víctima y a sus hijos de forma anticipada incluso si ella aún no ha podido interponer una denuncia formal.

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