La Región de Murcia exige reforzar el sistema VioGén para proteger a las mujeres frente a la violencia de género

Desde los distintos grupos sociales de la Región de Murcia han mostrado su preocupación por el asesinato machista que tuvo lugar en la capital regional el pasado miércoles. Asimismo, han exigido reforzar los mecanismos de protección para las mujeres frente a la violencia machista.

La Asamblea Feminista, por ejemplo, reclama que se revise el funcionamiento del sistema VioGen y de los protocolos de coordinación institucional para detectar fallos y mejorar la valoración del riesgo, así como reforzar la protección de las víctimas. "No se trata de señalar culpables de forma precipitada, sino de aprender de cada caso para evitar que vuelva a repetirse", dicen.

Añaden que quieren "una gestión eficaz y transparente de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género". Su objetivo es que los recursos se destinen de forma prioritaria a la prevención, la atención especializada, la protección policial, el acompañamiento psicológico, la asistencia jurídica y la recuperación integral de las víctimas y de sus hijos e hijas.

Recuerdan que en España ya van 35 mujeres asesinadas por violencia de género durante este año. "Un dato que obliga a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad a redoblar esfuerzos", puntualizan.

Consideran imprescindible que las comunidades autónomas complementen estos recursos con fondos propios suficientes, garantizando una respuesta homogénea y de calidad en todo el territorio: "La lucha contra la violencia de género no puede depender únicamente de la financiación estatal".

Refuerzo del sistema VioGen

Por su parte, el Partido Popular de la Región de Murcia exige al Gobierno central que refuerce VioGen. Consideran que el crimen de Murcia "evidencia fallos en el sistema de protección".

Señalan que el caso de la mujer asesinada estaba registrado como "riesgo bajo" y que, además, había una orden de alejamiento, entre otras medidas "que no han evitado el fatal desenlace".

La parlamentaria ha recordado que el Gobierno regional ya advirtió al Ministerio del Interior que los protocolos de valoración del riesgo del sistema VioGenn necesitaban una revisión. “El Ministerio del Interior mantiene un sistema basado en un algoritmo, un mecanismo que presenta puntos ciegos, que no es lo suficientemente preciso para realizar una valoración adecuada”, ha precisado.

En definitiva, el PP vuelve a solicitar cambios en los criterios de valoración de este sistema para "que se ajuste al riesgo real de cada mujer". Exigen que se le dote de más personal porque "con un formulario no es suficiente"

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“Es por esto que reclamamos al Gobierno central que analice con detalle el sistema, que lo dote de más medios humanos y materiales para que sea eficaz, porque no está respondiendo al peligro al que se enfrentan las víctimas. Reclamamos más protección para las mujeres víctimas de violencia”, ha concluido.